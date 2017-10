Når skal vi lære oss å bygge by?

Vi leser med sjokk at 1000 dekar beste jordbruksland på Liland skal legges under asfalt. Vet folk hva dette dreier seg om, spør jeg meg selv. Byområdet Marken i Bergen sentrum omfatter ca. 37 dekar, dvs. at det sentrale byområdet samlet kan være 500 eller 1000 dekar.

Poenget er at 1000 dekar gir plass til «mye by» og mange mennesker. På Liland er det aktuelt med fremtidig industri, ifølge Kommuneplanens arealdel (KPA). Det spørs om dette fortsatt vil være aktuelt dersom en «ressursplan for Bergen» blir utarbeidet som korrigerende verktøy.

For å kunne se en byregion i et samlet perspektiv, kan det lages bilder eller registreringer på ulike egenskaper slik de fordeler seg i det aktuelle landskapet. Herfra gis en status av den tilstand som er i dag, men også det potensialet som finnes i området. Og ikke minst, hvilke verdier finnes hvor? Hva er viktig å få belyst i forholdet mellom land og by? Hvordan skal befolkning og politikere kunne ta stilling til planforslagene hvis ikke «den store ressursoversikten» finnes?

Jeg etterlyser en hovedreferanse som forteller tydelig hva det er mye av og hva som er mangelvare i regionen. Hvordan fordeler disse egenskapene seg? Kan nye planer brukes til justeringer og endring av kvaliteter?

Kanskje lar det seg gjøre å lage en mulighetsanalyse av en fremtidig region som viser balanse mellom matproduksjon, rekreasjon, fortettingsområder, transport etc. Vi kan få et «veikart» som viser om vi er på rett vei eller ikke når nye prosjekter dukker opp.

Områder for matproduksjon er ikke et tilfeldig tema, men er en del av de helt primære ressurser et bysamfunn bør ivareta. Det samme kan sies om områder for rekreasjon.

Når skal vi lære å bygge by tett nok og samtidig ivareta lys, luft og sosialt liv? Istedenfor har vi i Bergen foretatt omfattende byspredning på bekostning av jordbruk eller rekreasjonsområder. Vi gikk minste motstands vei.

Men en dag må vi kanskje minimalisere industri- og trafikkområder, fjerne asfalt og legge jorden tilbake. Om den fortsatt finnes.