Takk til alle som hjalp oss å finne Balto

Det er betryggende at lokalmiljøet hjelper når det trengs.

Balto forsvant på Fanafjellet og ble funnet etter tre døgn. Det er hundeeieren svært takknemlig for.

Morten Heiselberg Ytrebygda

Under en tur med min hund Balto, i Fanafjellet søndag 23. januar, forsvant hunden inne på fjellet. Det har vært stor oppmerksomhet rundt søket i sosiale medier.

Balto er en norsk buhund, den trente på innkalling og gikk derfor i langline denne dagen. Det er en 15 meter line som henger på slep etter selen, og en kan lett hanke inn hunden når det trengs. Plutselig fikk Balto ferden av en hjort, fulgte sporet, og glemte alt han hadde trent på.

Etter en times leting måtte jeg tilkalle letehjelp fra kone og venner, i håp om å finne ham. Utover kvelden mens jeg var i fjellet, ble politiet varslet, og jeg la ut informasjon på ulike Facebook-sider, slik at andre som skulle på tur eller bodde rundt Fanafjellet, kunne følge ekstra med.

Som det er med sosiale medier, så skjedde ting ekstremt fort. Min oppfordring til å følge med ble raskt delt over alt på nettet. Fanafolket og en rekke hundegrupper deltok i søket, deriblant Rømlingen, som laget forsvunnet-plakat mens jeg fremdeles drev søk.

Ut på kvelden ble vi kontaktet av Tommy Eriksen. Med sin sporhund satte han i gang søk og gjorde en stor innsats med å organisere folk.

Første døgn ga dessverre ikke noe svar, og søket ble tatt opp igjen mandag morgen. Folk stilte opp gjennom hele dagen. Utover kvelden på dag to satt det blant annet folk ute på lytteposter med varmesøkende kikkerter for å følge med, og flere søk ble gjort. En lang rekke med folk, og tiltak som jeg ikke har oversikten over, ble satt i gang.

Balto fikk seg tre våte dager i naturen, men det tålte hunden godt.

Til alt hell fikk vi en telefon tirsdag ettermiddag om at hunden var funnet i Nordvik. Den hadde greid å tygge av seg selen og ta seg ned fjellet mot Nordvikvatnet. I Nordvik hadde den blitt oppdaget av beboerne, som tok hånd om den inntil vi kom frem.

Norsk buhund tåler vestlandsværet godt, og Balto var heldigvis i helt fin form etter tre våte dager. Gjensynsgleden var derfor stor for oss alle, og en lettelse over at det gikk bra denne gangen.

Jeg ønsker først og fremst å takke alle de fantastisk kjente og ukjente menneskene som involverte seg og brukte av sin fritid til å lete i dårlig vær, og i et krevende terreng. Et ubeskrivelig engasjement, og en slik hjelpetrang er ekstremt rørende, noe vi er dypt takknemlig for.

Det føles betryggende å vite at lokalsamfunnet virkelig trør til når det trengs, og jeg håper at alle der ute er like hjelpsomme neste gang det blir behov.

Balto og jeg stiller helt klart opp hvis det samme skulle skje for noen andre!