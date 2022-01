Smakløst av TV 2 å invitere Toska

Søndag 16. januar ble det kjent at David Toska skal være gjestekommentator under TV 2s sjakksendinger. På bildet ser du TV 2s ekspert Jon Ludvig Hammer (til venstre), programleder Fin Gnatt, sjakkommentator Heidi Røneid og, til høyre, David Toska.

Det er David Toskas kjendisstatus og historikk som gjør ham interessant, og da gir denne saken bare en vond smak i munnen.

Joachim B. Nilsen Internasjonal mester i sjakk

Det var få som så det komme, men David Toska – hovedmannen bak Nokas-ranet – har blitt hyret inn som studiogjest under TV 2s sjakksendinger.

Sjakkmiljøet er et inkluderende miljø hvor det er rom for alle, og alle tidligere innsatte skal få en ny mulighet til å tre inn i arbeidslivet og samfunnet generelt etter soning – dette er de fleste enige om.

Men denne saken handler ikke om en tidligere kriminell som returnerer til arbeidslivet og skal få en ny sjanse: Toska er allerede i full jobb og lever et, inntil nå, relativt anonymt liv etter sin løslatelse.

For TV 2 virker det som de ikke klarer å bli helt enig med seg selv om hvorfor han er hyret inn: Er det hans kriminelle bakgrunn som gjør ham særlig interessant, eller er det sjakkfaglig kompetanse?

Vi tar det siste først. Basert på antatt spillestyrke er det hundrevis, kanskje tusenvis, av norske sjakkspillere som stiller sterkere enn Toska, med tanke på kompetanse. Det er mange unge, lovende spillere i Bergen som hadde vært glade for sjansen til å kommentere Magnus Carlsens partier i studio, men disse forbigås.

Det er fantastisk at Toska fant tilbake til sjakken i fengsel, etter at han ga seg etter å ha vært en lovende junior på 80-tallet. Men her kommer ikke TV 2 unna med å si at han blir hentet inn i direktesendinger om sjakk på grunn av spesielt høy kompetanse. Mange, veldig mange, kunne gjort en like god og bedre jobb.

Debatten om hvorvidt TV 2 rekrutterer basert på ønsket kompetanse, er dermed avklart. Da er det den velkjente bagasjen som gjenstår, og her vet TV 2 akkurat hva de gjør. Det er Toskas kjendisstatus og historikk som gjør ham interessant, og da gir denne saken bare en vond smak i munnen.

Det er forståelig at Toska takker ja til en slik rolle, men at en ledende kringkaster utnytter ham og sender slike signaler til sjakkmiljøet og samfunnet generelt, er rystende.

For saken er enkel: David Toska sitter i TV 2s sjakkstudio fordi han planla og gjennomførte en av de mest omtalte forbrytelsene i nyere norsk historie. Tilbake sitter unge, dyktige og ikke-bankranene sjakkspillere – som gjerne skulle fått samme sjanse.