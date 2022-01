Håndbok for ansatte

Her er innsidetipsene fra arbeidslivet.

Skal du lykkes i arbeidslivet, er det mange fallgruver du må unngå. Første skritt er å lese denne kronikken om roller og arbeidsformer.

Hanne Wetland Spesialansatt

Denne teksten kan du bære med deg som en støtte og veileder i en omveltende tid der pilene peker i alle retninger og du ønsker å forankres i arbeidslivet.

Med ønske om et langt og godt ansettelsesforhold.

Roller og titler – hvordan opptre?

Rådgiver

Det er ingen som forstår hvorfor noen er rådgiver, og andre er seniorrådgiver. Det har fint lite med senior å gjøre. Er man rådgiver, kan man enten være det fordi man er det. Eller man kan være det fordi man ikke vil signalisere snobberi med prefiks.

Seniorrådgiver

En tittel man som regel ufortjent har fått basert på uklare kriterier mens man fremdeles er en soleklar junior. Man kan være seniorrådgiver med rak rygg hele karrieren.

Spesialrådgiver

Det er tre veier til spesialrådgiverstillingen. 1) Du har spesialkompetanse 2) Du er overkompetent for seniorrådgiverstillingen, men lederstolen er opptatt. 3) Du er en plage og er plassert på Elba. Spesialrådgivere tjener mye mer enn alle andre, rapporterer til ingen og flyter på fordums bragder.

«Medarbeidersamtalen er møtet der store ambisjoner om å kalle en spade en spade blir omformet til konsensus omkring lederens syn på saken», skriver Hanne Wetland i dette skråblikket på arbeidslivet.

Direktør

En direktør må ha pen garderobe og minst én knallrød blazer til bruk for å kappe land. Direktøren deltar for de meste i symbolske tilstelninger der vedkommende er en slags menneskeliggjort logo. Begrepet er i ferd med å forsvinne til fordel for mer oppdaterte betegnelser. Likevel er det ikke noe tak for hvor mange direktører det kan finnes i en organisasjon.

Adm.dir.

Til forskjell fra direktør er administrerende direktør fremdeles et seriøst begrep. Adm.dir. leder store organisasjoner og er stødige blåruss med moderat eksponeringsbehov og moderat sans for humor.

CEO

En CEO er enten en ekte CEO, eller så er det en ung person med mac og hettegenser. CEO-begrepet har blitt demokratisert gjennom gründerbølgen. Allerede til neste år vil denne betegnelsen bli tilgjengelig for absolutt alle med enkeltpersonforetak. Og det er vel den mest relevante informasjonen for brukerne av denne håndboken.

CFO / CDO / CMO / COO / CTO

Verden er interconnected. Vi er born globals. Vi er IOT og AI og VR er vårt DNA. Vi har søsterkontor i New York og Hanoi. Har dere ikke en CDO? Hmmmm.

Sjef

Dersom en overordnet blir omtalt som sjefen bak lukkede dører, må det sees på som et kompliment. Sjef har positive konnotasjoner. Er man helt sjef, er man kul og akseptert. Så spørsmålet for sjefer er om de er helt sjef eller bare sjefete. De ansatte avgjør selvsagt det.

Leder

Dersom en leder faktisk leder, så er dette den foretrukne sjefen for ansatte. Det viser seg imidlertid at kun få sjefer er ledere som leder. Og selv blant de som leder, så er det stor diskusjon om ledelse er et fag i seg selv, eller om ledelse for ledelsens skyld kun leder til lidelse hos fagfolk og ansatte.

Din nærmeste leder

Hvis du får beskjed om å ta det med din nærmeste leder, så er det mest sannsynlig fordi man ønsker det skal være så mange trinn opp til ledelsen at beskjeden aldri når frem.

Eventuelt er dette for ubehagelig for den egentlige sjefen og vedkommende ønsker egentlig å riste av seg den samtalen. Uttrykket «din nærmeste leder» kan også brukes for å peke på hvor langt nede i hierarkiet du faktisk er.

Mellomleder

En mellomleder er en person som får alle ulempene med å lede og få av fordelene. Det passer seg ikke for en mellomleder å slenge om seg med begreper som «undertegnede».

Bruk av personlig pronomen

Jeg

Flott og direkte måte å være tydelig på. Det blir ekstra åpenbart nettopp hvem som mener dette her, eller nettopp hvem som har tenkt å gjøre noe med det.

Man/en

Den tryggeste måten å ikke stikke seg ut på. Man verken har eller har ikke tatt ansvar, og man verken har eller har ikke definert seg selv om deltaker i historien. Har du tenkt å snike deg ut bakdøren av et prosjekt, er man den tryggeste formen.

Noen

Noen er en trojansk hest. Den kan fort peke tilbake på deg selv. Når noen sier noen, vil de fleste flakke med blikkene til den som synes dette er mest ubehagelig, rekker opp hånden og sier «jeg». Noen er svært sjelden en anbefalt form.

Vi

Vi er formen for å bygge teamfølelsen. Vi kan sies uaffektert, eller det kan brukes med fynd og klem fordi man nettopp nå er meget opptatt av bedriftskulturen og ønsker å være en sosial og inkluderende person. Faren med vi er selvfølgelig at det til syvende og sist blir deg som må gjøre jobben.

Grupper – hva betyr de for deg?

Utvalg

Å bli valgt til et utvalg er nesten på linje med en ph.d. Mange vil påstå du ikke trenger en ph.d etter å ha vært i utvalg. Du er ikke i utvalg for å hygge deg, men for å skrive lange utredninger som ingen skal lese.

Styringsgruppe

Hvis du er i en styringsgruppe, er du der mest sannsynlig fordi noen vil ha logoen til organisasjonen din med i sin Powerpoint, og fordi saken da anses som ferdig forankret.

Ledergruppe

En ugjennomtrengelig borg av ledelse, som med jevne mellomrom omorganiserer deg.

Team

Nå er alt team fordi ingen lenger tør kalle sitt team for avdeling. Hvem vil vel jobbe i avdeling.

Komité

Det er kun festligheter som har komité. Man er ikke i blåturteam, f.eks. Det heter blåturkomité. Det kan være man får lyst til å ha på gøyal hatt og le overdrevent i komiteer.

Referansegruppe

Hvis prosjektleder og prosjekteier er veldig usikre på prosjektet, kan man opprette en referansegruppe for å senke pulsen.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppens hovedaktivitet er å doodle neste møte. Det er alltid en i prosjektgruppen som ikke får tilgang til å lese delte dokumenter og som ikke kommer inn i Teams-møtet.

Fagutvalg

Det er særlig fag som føler seg akademisk truet, som trenger fagutvalg. Det er få som snakker så mye om fag som f.eks. kommunikasjonsfolk og selgere.

Hvilke fora skal jeg engasjere meg i? – Og hva bør jeg arrangere?

Seminar:

For fagfolk. Fokus på pauser. Powerpointer med mye skrift og mye kompetanse. Avslappet klesstil.

Kurs:

Fra mellomleder og ned. Ledere går ikke på kurs. Mer effektivt enn seminar. Handouts.

Workshop:

For dem som føler seg crazy og åpen. Lapper, tusj og småbord. I overkant aktiv lyttende workshopledere.

Frokostmøte:

Reklame kamuflert som møte. Tidseffektiv og uformell måte å nettverke i miljøet og få croissant.

Lunsjmøte:

Også for ledere som får vist at de så vidt har tid til et lunsjmøte. Altfor ambisiøst innhold pr. tidsenhet. Arrangørteamet kan ha problemer med å skjule høye forventninger.

En workshop er for dem som føler seg crazy og åpen, mener innsenderen.

Konferanse:

Helst årlige. Kan sees på som en rettighet å delta her har man deltatt i fjor.

Symposium:

Rename til dette når du er redd konferansen din vil drukne i konferanser. Kleskode: fest møter business. Ritualer. Penere trykksaker. Powerpointer med et ord eller et bilde.

Dialogkonferanse:

Uklart hva dette er utover at det involverer store bord. Folk flest ikke er med i dialogen.

Innspillskonferanse

Legitimerer allerede vedtatt, men ikke offentliggjort politikk. Lite servering.

Kick-off

Konferanseliknende arrangement med en del høye skuldre og hektisk stemmebruk. Kick-off arrangeres for prosjekter som alle tviler på, og som ingen egentlig brenner for. De flest prosjekter med kick-off dabber kraftig av etter kick-offen.

Morgenmøte

Med kaffe. Henslengt kroppsstilling. Ingen er begeistret på morgenmøte. Men du er i trygge omgivelser.

Allmøte

Nå kommer det noen nye greier fra leiinga igjen.

Medarbeidersamtale

Møtet der store ambisjoner om å kalle en spade en spade blir omformet til konsensus omkring lederens syn på saken.

Lykke til i arbeidslivet!