Det går opp og ned i livet

For noen få måneder siden satt jeg på et innestengt kontor. Hvordan havnet jeg her?

Slik er utsikten fra Markus Skjærstads nye kontor.

Markus Skjærstad Kranfører

Jeg henger stramt i sikkerhetsselen min. Trekker pusten dypt, helt ned til magen, før jeg titter sakte ned og rundt meg. Jeg er ikke lenger redd eller nervøs for høyden, for jeg har allerede testet at selen holder hvis jeg snubler eller faller. Tankene surrer i hodet mitt. Hvordan havnet jeg her? Hvordan havnet jeg i en 30 meter høy kran, kledd i fullt arbeidstøy?

Det er bare noen måneder siden jeg satt inne på et trangt og innestengt felleskontor, mens jeg jobbet med TV-produksjon. Det som var den store drømmen – å ta fagbrev som mediegrafiker og arbeide i mediebransjen – har bydd på andre utfordringer enn jeg var forberedt på.

Fagbrevet er bestått, og jeg har arbeidet i bransjen i flere år. Men høyt arbeidspress, mye innetid, uforutsigbare arbeidstider og kortvarige kontrakter, førte til at jeg stadig tok meg i å tenke på om det egentlig var denne bransjen jeg ønsket å fortsette i.

For noen måneder siden jobbet Markus Skjærstad med TV-produksjon. Nå er han kranfører.

Jeg måtte erkjenne for meg selv at jeg faktisk var virkelig lei, og jeg ønsket meg en jobb som var mer fast og sikker. Etter å ha gått gjennom lymfekreft da jeg var 15 år, var jeg ikke klar for å sette meg på skolebenken igjen for å gjøre noe helt nytt.

Assosiasjonene til et slitsomt siste skoleår parallelt med kreftbehandling, var fortsatt for sterke og negative. Jeg trengte å omskolere meg kjapt på kort tid, og til noe som kunne få meg fort ut i jobb. Og det måtte være noe jeg ville trives med.

Tankekjøret var heftig! Hva kunne jeg bli?! Jeg har alltid vært interessert i låser og det mekaniske rundt det. Kunne jeg jobbe med noe innenfor det? Et kjapt Google-søk viste at for å bli låsesmed måtte jeg ta utdanning innen elektro, over flere år. Det orket jeg ikke å gjøre nå.

Så kom jeg på at jeg hadde sett en Tiktok under pandemien: «Dama i kranen». En dame gikk fra jobben som flyvertinne til jobb som kranfører – en konsekvens av hvordan hennes jobb som flyvertinne ble påvirket av koronapandemien. Kanskje dette var noe for meg?

Jeg luftet ideen med samboeren min og foreldrene mine. De jublet ikke umiddelbart, så der og da lot jeg den ideen fare.

Imens søkte jeg på flere forskjellige jobber: barnehageassistent, bilselger, sykehusfotograf, med mer. De fleste jobbene jeg søkte på fikk jeg ikke engang svar på, og da jeg fikk svar var dette «krav om erfaring». Så dermed sto jeg fortsatt på stedet hvil – motivert og lysten på jobb, men uten helt å vite hva jeg skulle gjøre.

Jeg fortsatte å få opp videoene til «Dama i kranen», og til slutt så tenkte jeg rett og slett: «Fanken heller! Jeg kjører på».

Jeg fikk avtalt en prøvetime som kranfører hos et firma i Oslo, og denne timen ble starten på mitt nye yrke: Markus i kranen. Markus som kranfører. Selv synes jeg det høres veldig kult ut, og jeg er den første anleggsarbeideren i en akademikerfamilie! Fra nærmere syv år innen mediebransjen til kranfører i byggebransjen. Hvem skulle trodd det?! Ikke jeg!

Nå er jeg på min sjette uke som kranfører, og jeg stortrives. Når jeg er redd for å gjøre noe feil, blir jeg veiledet og heiet på og får høre at det er gjennom prøving og feiling man lærer.

Jeg har begynt på et nytt kapittel i livet, og fått en god start på det. Jeg er veldig stolt av valget jeg turte å ta, og nå heier samboeren min og foreldrene mine på meg, fordi de ser at dette har vært bra for meg!