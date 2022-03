Uklokt å ta til orde for norsk EU-medlemskap no

EU-diskusjonen vart avslutta i 1994 då folket sa nei for andre gong.

Jonas Gahr Støre bør ikkje søke norsk medlemskap i EU, meiner Toril Mongstad. Her er Støre saman med EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen 23. februar i år.

Toril Mongstad Fylkesleiar i Hordaland Nei til EU

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Leiaren i BT 1. mars tar til orde for at den dramatiske situasjonen med krig i Ukraina bør nyttast til å setja spørsmålet om EU-medlemskap på dagsorden. Det vil eg våga å hevda er eit svært uklokt standpunkt å ta i den alvorlege og uavklarte situasjonen me no er vitne til.

Kvifor skal medlemskapsdiskusjonen koma no? Jau, BT er tydelegvis ikkje nøgd med at Noreg fører eigen nasjonal politikk, og at norske folkevalde treng tid for og avklara dei alvorlege spørsmåla konflikten har reist, og vil reisa framover.

Toril Mongstad er fylkesleiar i Nei til EU i Hordaland.

Frå leiarhald vert politikarane våre snakka ned, dei diltar etter. Etter kven? Er det å diskutera eigen politikk før store, politiske avgjerder vert tekne, å dilta etter? Eller er det å ta ansvar og å ha respekt for at fleire syn må fram før endelege vedtak vert fatta? Og å akseptera at norske folkevalde faktisk kan ha ulike syn på kva som er klokt å foreta seg i ein høgst krevjande situasjon?

Dette er kjent stil frå folk som ønskjer at landet vårt var med i EU. Det trengst ikkje kommenterast nærare. At EU no viser seg frå si beste side, som det vert hevda, kan det vera mange ulike meiningar om. Det må det vera respekt for.

At grensene no vert opna for folk som flyktar frå Ukraina, er isolert sett bra, svært bra. Men kva med alle dei andre som har måtta flykta? – frå Syria, frå Afghanistan, frå Libya, og som EU har betalt for å sleppa å få innover eigne grenser? Solidaritet er fint, men solidaritet som vert gjort avhengig av kven flyktningane er, og kvar dei kjem frå, er neppe noko å vera stolt over. Er det denne sida ved EU leiaren hyllar?

I ein situasjon der avgjerder vert tekne raskt, og til dels på tvers av vedtekne lover og reglar, der kjensler kjem i kok, og der nye situasjonar oppstår dagleg, er det uklokt å blåsa liv i ein diskusjon som vart avslutta i 1994, då folket for andre gong vart spurd, og då folket for andre gong sa nei til medlemskap i EU.