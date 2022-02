Norges humanitære rolle

Hvis krigen blir langvarig, vil omkostningene for vanlige folk bli enorme, særlig i Ukraina, men også i Russland.

Politiet arresterer en demonstrant under protestene mot Russlands invasjon av Ukraina i St. Petersburg 27. februar.

Kari Aga Myklebost Professor i russisk historie, UiT Norges arktiske universitet

Ingunn Lunde Professor i russisk språk, Universitetet i Bergen

Det er hjertevarmende å se at Norge forbereder seg på å ta imot flyktninger fra Ukraina og at det samles inn midler til humanitær hjelp. Vi må dessverre også være forberedt på en økende strøm av russiske flyktninger som trenger opphold, enten på politisk eller humanitært grunnlag.

Etter den russiske invasjonen av Ukraina har det vært antikrigsdemonstrasjoner i en rekke russiske byer. Mange tusen mennesker har samlet seg i protest, selv om de vet at dette er ulovlig. Demonstrantene har blitt slått hardt ned på. Like over 6000 mennesker er så langt arrestert, ifølge det uavhengige nettstedet OVD-Info.

Reaksjonen fra de russiske myndighetene er forutsigbar, og massearrestasjonene representerer bare det nyeste eksempelet på en lengre utvikling i Russland med politiske tilstramminger overfor sivilsamfunnet. Mange russere protesterer også mot krigen på sosiale medier. Vi ser både enkeltutsagn og underskriftskampanjer fra blant annet akademikere, lærere og journalister som har fått stor oppslutning.

Fra 25. februar begrenset det russiske medieovervåkingsorganet Roskomnadzor tilgangen til Facebook og Twitter i Russland. Den russiske versjonen av Facebook, Vkontakte, er allerede under sensur.

Vi har ennå til gode å se markeringer i russiske byer til støtte for Kremls invasjon av Ukraina – til tross for enorm propaganda fra myndighetenes side. Kreml har i dag tilnærmet mediemonopol i russisk offentlighet, og Putins budskap om at det ukrainske lederskapet er nynazister som driver folkemord mot russere formidles på TV, radio, i aviser, på nett og i sosiale medier.

Mange har spurt seg hvordan man kan forstå Putins taler og utsagn om Ukraina. Skarpe analytikere, som den russisk-amerikanske journalisten og forfatteren Masha Gessen, heller mot at Putin snakker med seg selv, og at vi er vitne til en statsleder som har mistet kontakten med virkeligheten.

Samtidig er det klart at Putins taler har et publikum: De er rettet mot den russiske opinionen, som et forsøk på å skape en pro-krigsstemning og legitimere de forferdelige krigshandlingene i Ukraina. Over de siste årene har russisk virkelighet blitt preget av en stadig mer omseggripende militærpatriotisk retorikk, som formidles av statsapparatet og Kreml-tilknyttede organisasjoner.

Slagord som «Bili, bjom, budem bit’» – «Vi slo dem, vi slår dem, og vi skal slå dem» og «Mozjem povtorit’» – «Vi kan gjøre det igjen [gå til krig]», brukes for å hisse til krig og spre en forestilling om at Russland er beleiret av fiendtlige stater.

Russiske statlige universiteter pålegges å opprette militærpatriotiske studentklubber, og interiøret i metrovogner i Moskva males med heroiske krigsscener.

Militærpatriotiske tegninger på metroen i Moskva, tredje linje.

Russlands invasjon av Ukraina foregår parallelt med en opptrapping i Kremls undertrykking av egen befolkning. Vi har sett en utvidet bruk av loven om fremmede agenter gjennom de siste månedene, fra i fjor også mot enkeltpersoner.

Umiddelbart etter invasjonen i Ukraina kunngjorde myndighetene lovfestede rammer for hvordan man kan omtale dette offentlig; som en «spesialoperasjon», ikke som invasjon eller krig. Etter at Russland for noen dager siden ble suspendert fra Europarådets ministerkomité, kom det forslag fra tidligere president og statsminister, nå viseformann for Sikkerhetsrådet, Dmitrij Medvedev om å gjeninnføre dødsstraff for «de farligste kriminelle». Under denne kategorien i russisk rettspraksis i dag finner vi blant annet opposisjonspolitiker Aleksej Navalnij og kretsen rundt ham.

Siste grep fra russiske myndigheter er å true med at russere som yter hjelp til utenlandske organisasjoner eller fremmede stater som utgjør en fare for Russlands sikkerhet (les: yter hjelp til Ukraina), vil bli anklaget etter straffelovens paragraf 275 om landsforræderi.

Når Swift-systemet nå stenges ned overfor Russland, sammen med en rekke andre økonomiske og isolerende sanksjoner, vil vanlige russere rammes hardt. Mange politisk opposisjonelle russere har allerede forlatt hjemlandet sitt, og det er all grunn til å tro at dette vil øke. I tillegg kan vi komme til å se en økende strøm av russere som flykter fra det som raskt vil bli et økonomisk svært ustabilt Russland.

Det er uvisst hvilket utfall Russlands krigføring i Ukraina vil få. Hvis krigen blir langvarig, vil omkostningene for vanlige folk bli enorme, særlig i Ukraina, men også i Russland.

I denne situasjonen bør Norge ivareta både ukrainere og russere som står opp mot krigen. Dette er i tråd med den norske regjeringens tydelige utspill over de siste dagene om at vi står sammen med både det ukrainske og det russiske folket, og at sanksjonene er ment å ramme det russiske lederskapet, ikke befolkningen.

Som den russiske statsviteren Dmitrij Oresjkin uttalte til den uavhengige TV-kanalen TV Dozdj på søndag: Nå kjemper Ukraina egentlig også for en normal demokratisk stat i Russland.