Da du valgte å ta opp mobilen og filme i hver eneste sang, så ødela du konsertopplevelsen for meg, deg selv, Hellbillies og alle andre.

Innsenderen irriterte seg over en konsertgjenger som var mer opptatt av å dokumentere konserten enn å leve i øyeblikket der og da.

Andrine Bruland Bergen

Hei, du som satt på rad 16 i Grieghallen på lørdag. Jeg satt på raden bak deg. Og Hellbillies sto på scenen foran deg. Jeg hadde gledet meg til denne konserten i to år. Det var en gave fra kjæresten min, og grunnet pandemien, hadde den blitt utsatt og utsatt. Helt til på lørdag.

Da kunne alle vi som elsker musikk, endelig samles igjen. For første gang på to år skulle vi se musikere i levende live foran oss. Kjenne bassen hamre i brystet. Forsvinne i mørket et par timer, bort fra krig, Teams-møter, pushvarsler, gjøremålslister. Omsluttet bare av lyset fra scenen og de gnistrende tonene fra en av de mange gitarene til Lars Haugen.

Pappa introduserte Hellbillies for meg før jeg hadde begynt på skolen, da jeg bodde hos ham annenhver helg. Gjennom hele livet har lyden av Hellbillies, selv på Spotify, tatt meg tilbake til stuen der det bare var meg og pappa, og vi snart skulle på nærbutikken for å handle lørdagsgodt.

Andrine Bruland ønsker seg at når vi er til stede, så er vi ikke på skjerm.

Jeg vil tro mange i salen, og kanskje du også, har grunner til at det er sterkt å få oppleve bandet foran seg i levende live, akkurat her og nå. Og dette er et stikkord for poenget med dette innlegget. Her og nå.

Da du valgte å ta opp mobilen og filme i hver eneste sang, så ødela du ikke bare for meg og alle oss andre som fikk skjermen din opp foran scenen. Du var ikke bare respektløs mot Hellbillies, som nok også hadde gledet seg til å ha direkte kontakt med publikum igjen. Men du fratok deg selv muligheten til å være her og nå.

Da Aslak ba oss synge med på «Den finast eg veit», da var vi en enhet, over tusen mennesker som var samlet rundt akkurat de samme ordene, de samme tonene, det samme øyeblikket. Det skjedde der og da. Jeg tror det hadde vært en helt fantastisk opplevelse for deg også, hvis du hadde vært der i øyeblikket med oss, istedenfor å filme det.

Jeg skjønner hvis du ville ha et bilde eller en kort liten snutt fra konserten, som et minne. Det hadde vært helt greit for meg å bli forstyrret en gang eller to, selv om du aldri kommer til å se på den videoen igjen. Men du tok nye klipp, fra hver sang, og sendte på Messenger, Snapchat og Instagram, lyste opp lokalet mens du formulerte en god tekst til videoen.

Og når du ikke hadde flere å sende til og få svar fra, så gikk du faktisk gjennom storyene til de andre vennene dine for å se hva de drev med mens du var på konsert. Tro meg, dette var ikke noe jeg ønsket å få med meg, men vi er laget slik at oppmerksomheten søker mot der det er mest lys og bevegelse.

Andrine ble introdusert for Hellbillies av sin far og hadde gledet seg til å oppleve dem live. Bildet er fra en Hellbillies-konsert i Grieghallen i februar 2020.

Jeg kan forstå ønsket ditt om å dele opplevelsen med dem som ikke er der. Jeg hadde likt å dele den med pappa. Men nå var ikke han der denne gangen. Pappa har sett snutter av Hellbillies på skjerm før, og det ligger mange på Youtube om han vil se flere. Han trenger ikke få en liten miniatyrvideo med dårlig lyd akkurat mens jeg sitter der, og det trenger høyst sannsynlig ikke vennene dine heller.

Vi kan være til stede, ta inn opplevelsen med alle sansene våre, lagre den i hjertet vårt og prøve å beskrive den følelsen vi fikk når vi satt der, neste gang vi skal snakke med dem. Neste gang det er dem vi er i samspill med.

Jeg tjener ikke nok til å leie Hellbillies alene, så den eneste muligheten jeg har til å høre dem spille live, er å kjøpe billett og gå på konsert. Scrolle på mobilen kan du derimot like godt gjøre hjemme. Du kan skru av lyset og sette på Hellbillies på TV-en samtidig også om du vil.

Jeg bør for øvrig nevne at det var et par hundre i salen som holdt på akkurat på samme måte som deg. Jeg så til og med en som filmet med en svær Ipad med omslag på. Men denne gangen var du den uheldige som satt foran meg, og jeg den uheldige som satt bak deg.

Vi får ikke gjort noe med lørdagen som var, og jeg er villig til å sette det på kontoen for pandemiskade. Vi er alle blitt litt rustne på sosial omgang etter de siste to årene. Men jeg ønsker meg så veldig fremover, gjerne generelt i livet, at når vi er til stede, så er vi ikke på skjerm. Kanskje får vi begge oppleve Guns N’ Roses i sommer, på ekte?

