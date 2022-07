Hva med en ny rumpe etter dagens shopping?

Man bør kunne gå på butikken uten å føle at man må kjøpe seg en ny kropp eller et nytt ansikt.

«Unge burde kunne vokse opp uten å bekymre seg for hvordan de ser ut», skriver Johanna Fond.

Johanna Fond Leder for Bergen AUF

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Er det ikke kjekt med kjøpesentre? Du får alt på ett sted. Mat, moteklær eller ny mobiltelefon. Eller, hva med å kjøpe deg et nytt utseende mens du er i gang? Hva med en ny rumpe, eller nye lepper?

Les svarene fra Galleriet og The Beauty Lab i bunn av innlegget.

Det høres kanskje sykt ut, men det er faktisk helt sant. Nå har nemlig «The Beauty Lab» åpnet på Galleriet. Dette er en skjønnhetsklinikk som tilbyr blant annet kosmetiske inngrep som Botox, fillers og Strawberry Laser. Dette er rene kosmetiske inngrep, ikke medisinsk begrunnede inngrep.

Dessverre møter den nye salongen det som kan bli et flott kundegrunnlag for dem, siden de har tenkt å tjene penger på folks usikkerhet. Syv av ti unge jenter ønsker å endre på utseendet sitt. Det samme gjelder halvparten av guttene.

Stadig flere unge har et usunt forhold til kroppen sin, og stadig flere får spiseforstyrrelser. Vi lever i en tid der mange allerede føler på et kroppspress, og hvor et usunt kroppsfokus tærer på folks psykiske helse.

Daglig blir unge bombardert med reklame for ulike kosmetiske inngrep. Halvparten av barn har mottatt reklame for kosmetisk behandling eller plastisk kirurgi. Dette er barn som burde få lov til å leve i fred mens de tenker på alt mulig annet enn kosmetisk kirurgi.

Å vokse opp i dag er å stadig bli eksponert for kropper som har fått skjønnhetsbehandling, og det skaper et urealistisk skjønnhetsideal som de fleste aldri vil kunne oppnå. Skjønnhetsindustrien gjør dette for å tjene penger, men det bidrar til mer press og stress.

Barn og unge burde kunne vokse opp uten å bekymre seg for hvordan de ser ut og føle et press til å endre utseendet sitt.

Jeg synes det er rart at vi lever i en verden hvor skjønnhetsindustrien får tjene seg rike på at mange unge har et dårlig selvbilde. Derfor mener AUF at det må bli ulovlig å reklamere for kosmetiske inngrep, slik at vi ikke utsettes for et urealistisk skjønnhetsideal. Det er skadelig for vår felles psykisk helse.

Og da er det ikke en god idé at det åpner en skjønnhetssalong midt i Bergen sentrum. Vi trenger et samfunn der man kan gå på butikken uten å føle at man bør kjøpe seg en ny kropp eller et nytt ansikt.

Galleriet svarer:

Beauty Lab krever at kundene har fylt 18 år for å få utført behandlinger på Galleriet. De følger de lover og regler som er satt for sin bransje.

Hågen Solheim, senterleder ved Galleriet

The Beauty Lab svarer:

The Beauty Lab følger alle lover og regler. Alle våre behandlinger har 18 års aldersgrense.

Emilie Godager, daglig leder ved The Beauty Lab

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.