Gir åpne kontorløsninger bedre samhandling mellom ansatte?

Basert på forskning er det altså mye som tyder på at cellekontor faktisk gir bedre samhandling mellom ansatte enn åpne løsninger.

«Det er resultatene fra forskningen, og ikke min presentasjon, som er ensidig i retning av at åpne løsninger er problematisk for arbeidstakere», skriver innsenderen.

Morten Birkeland Nielsen Seniorforsker Statens arbeidsmiljøinstitutt og Professor ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

«Når ble det positivt å hindre meningsbryting og idémyldring på jobben», spør interiørarkitektene Lene Utbjoe og Caroline Langfeldt Carlsen i sitt tilsvar til min gjennomgang av forskning på kontorløsninger.

Med utgangspunkt i debatten så langt er dette et rent stråmannsargument. Det er så langt ingen som har sagt seg negativt til meningsbryting eller idémyldring på arbeidsplassen. Spørsmålet er heller hvordan man best kan tilrettelegge for denne type konstruktiv samhandling mellom ansatte.

Utbjoe og Carlsen mener at cellekontor er en misforstått luksus, og fremmer en hypotese om at åpne kontorløsninger vil gi den optimale samhandling mellom ansatte. Dessverre støttes ikke denne hypotesen av eksisterende kunnskapsgrunnlag.

Som beskrevet i mitt forrige innlegg viser forskning derimot at åpne løsninger er forbundet med redusert helse, trivsel og produktivitet blant ansatte. I tillegg viser som nevnt en studie med objektive målinger at ansikt-til-ansikt-kommunikasjon mellom ansatte reduseres kraftig når man flytter fra cellekontor til åpne løsninger.

Forklaringen på dette er at ansatte ikke ønsker å forstyrre kolleger når man deler kontor med andre, og derfor er mer forsiktig med å kommunisere med andre. Basert på forskning er det altså mye som tyder på at cellekontor faktisk gir bedre samhandling mellom ansatte enn åpne løsninger.

Utbjoe og Carlsen mener at jeg har gitt en ensidig presentasjon av forskningen. Det stemmer ikke. Funnene jeg viser til er stort sett basert på systematiske oppsummeringer av faglitteraturen og viser altså til forskningen samlet.

Så selv om det finnes noen få enkeltstudier, oftest basert på svakt datagrunnlag, som viser noen positive sider ved åpne løsninger, så peker den samlede forskningen mot at åpne løsninger primært er negativt for ansatte. Dette gjelder særlig når man har konsentrasjonskrevende arbeid.

Det er, med andre ord, resultatene fra forskningen, og ikke min presentasjon, som er ensidig i retning av at åpne løsninger er problematisk for arbeidstakere.

Kanskje det er interiørarkitektene som bør tilpasse seg kunnskap om kontorløsninger, samt kontoransattes ønsker og behov, heller enn å forvente at ansatte skal måtte tilpasse seg en kontorarbeidsplass de ikke vil ha.

