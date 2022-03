Ukraina fortjener norske våpen

Hadde Rødts og SVs våpenpolitikk vunnet frem i Europa og USA, kunne ikke Zelenskyj holdt noen tale til Stortinget.

«Ukrainas kamp er demokratiets kamp», skriver stortingsrepresentant Peter Frølich fra Høyre.

Peter Frølich Stortingsrepresentant (H)

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I dag taler Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til et samlet storting som første utenlandske statsleder siden Winston Churchill. I salen sitter representanter fra SV og Rødt som mener at Ukraina ikke burde fått våpen fra Norge.

Argumentasjonen varierer. Rødt mener at vi ikke kan sende våpen fordi vi er Russlands naboland. Men det er også Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen og Tyrkia, uten at det har skremt dem fra å gjøre det moralsk riktige. SV mener det er vanskelig å kontrollere våpenbruken. Det er en merkelig mistro mot det ukrainske forsvaret.

Hadde Rødts og SVs våpenpolitikk vunnet frem i Europa og USA, kunne ikke Zelensky holdt noen tale til Stortinget. Han kunne fort vært i eksil, sittet i russisk fangenskap eller i verste fall vært død – sammen med det ukrainske demokratiet.

Det er den brutale sannheten.

Norge har sendt 2000 panservernvåpen av typen M72 til Ukraina.

Ukrainerne har vist en eksepsjonell kampvilje. Men uten vestlig våpenstøtte hadde det vært vanskelig å stå imot Putins overfall. Amerikanske Javelin, britiske NLAW, svenske AT4, tyske Panzerfaust 3 og norske M72 er bare noen av våpnene som nå knuser mektige russiske tanks til pinneved.

Nylig vedtok Sverige å øke sin støtte med ytterligere 5000 panservernvåpen. Norge bør også grave dypt i lagrene for å sende mer militærutstyr, slik regjeringen nå har varslet. Hver og en av oss kan også bidra ved å donere penger til det ukrainske forsvaret.

Les også Zelenskyj skeptisk til Russland – forskere tror det er langt igjen til fred

Ukraina kjemper for friheten sin. Men de kjemper også for vår verdensorden.

De kjemper mot et Russland som la Tsjetsjenia i grus. Som invaderte Georgia. Som okkuperer Krim og Donbass. Som begår krigsforbrytelser i Ukraina. Som skjøt ned passasjerflyet NH17. Som støttet Assads massedrap på egen befolkning. Som knuser demokratibevegelsen i Hviterussland. Som utfører cyberangrep mot vesten og Norge.

La oss aldri glemme: Dette er et regime som dreper journalister. Som dreper avhoppere. Som dreper politiske motstandere. Som beriker seg selv gjennom korrupsjon. Som har destabilisert vestlige demokratier gjennom desinformasjon og løgn.

Dette er et regime som ikke engang kan sende deltakere til olympiske leker (!) uten juks på industriell skala. Et regime som er så moralsk konkurs at de arresterer skolebarn, unge og eldre som demonstrerer fredelig. Et regime som er så redd for sannheten at de stenger mediene og internett for egen befolkning.

Kort sagt: Ukrainas kamp er demokratiets kamp.

Vestlige penger, sanksjoner og politisk støtte er vel og bra, men Ukraina fortjener også noe mer: De fortjener våre våpen.