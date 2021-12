Vinter, smitte og personleg fridom

Tiltak med korte fristar er noko me kunne ha forståing for i starten av pandemien.

«Eg tykkjer eit vinterbyliv utan fridom til å gå på konsert, pub og liknande ikkje er noko å trakte etter», skriv Johnny Ve.

Johnny Ve Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det kan verke som aviser og folk flest no fokuserer på smitte og er viljuge til å avgrense både eigen og andre sin fridom med grunnlag i smittetala. Men bør det ikkje vera talet på innlagde og ikkje minst talet på alvorleg sjuke som skal vera rettesnor?

Etter to år med covid – burde me ikkje klart å få løyst sesongproblema i helsevesenet og hatt tilstrekkeleg kapasitet til å handtere dei auka behandlingsbehova i vinter, grunna covid, influensa, RS og liknande?

For meg må dei som ynskjer det, gjerne sitje heime aleine med munnbind og leve livet framfor ein skjerm, men eg tykkjer eit vinterbyliv utan fridom til å gå på konsert, pub og liknande ikkje er noko å trakte etter.

Dersom me i komande vintrar ikkje skal ha eit helsevesen som kan tole høge smittetal og sesongvariasjonar, er eg bekymra for både arbeidsplassar og kulturtilbod.

Les også Serveringsbransjen frykter permitteringer før jul: – Nå må regjeringen være på ballen

Tiltak med korte fristar, stadige justeringar, og dels mangelfulle grunngjevingar, er noko me kunne ha forståing for i starten. Men no etter snart to år er det vel på tide med meir føreseielege planar. Slik at me som vert utsett for tiltaka, får tid og moglegheit til å planlegge?

Som skjenkestoveeigar er eg vand med at mange meiner det eg driv med, ikkje er ein skikkeleg jobb, og at mange synest det er heilt greitt med tiltak som øydelegg arbeidsplassar og livsverk for restaurantbransjen. Men kan hende me alle stundom skulle tenkje – kva om liknande avgrensingar og manglande fridom kom for den bransjen du jobba i, eller for det du har lyst til å drive med på fritida?