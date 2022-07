Frå kvilepute til brekkstong

Tek du sjansen på at å vera god på klima ikkje vert eit konkurransefortrinn i framtida?

Ørjan Kongsvik Aall meiner klimarekneskapen kan vere eit av våre viktigaste verktøy for å nå Parisavtala.

Ørjan Kongsvik Aall Klimastrateg i Holon Arkitektur

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Åshild Aarø kårar klimarekneskapen til tidenes kvilepute, men gjort på rett måte er klimarekneskapen eit av våre viktigaste verktøy for å kunne nå Parisavtala.

Aarø diskuterer nokre viktige utfordringar med det å setje opp ein klimarekneskap, slik som det at Noreg ikkje rekna med utsleppet som kjem av forbrenning av norsk olje og gass i utlandet. At selskap kjøper seg fri frå sine utslepp med klimakvotar, og at klimarekneskapen vert nytta som grønvasking på Linkedin.

Ho skriv derimot lite om kva vi kan gjera med desse utfordringane for å snu klimarekneskapen frå ei kvilepute til ei brekkstong for klimahandling.

Ørjan Kongsvik Aall meiner klimarekneskapen kan vere eit av våre viktigaste verktøy for å nå Parisavtala.

Ein klimarekneskap er ikkje noko meir enn ein rekneskap. På same måte som at finansielle rekneskap ikkje automatisk gir selskapet ditt avkastning, vil ikkje eit klimarekneskap automatisk gi deg utsleppsreduksjonar.

Du må først ha kontroll på alle dei relevante postane dine, for deretter å setje deg eit mål, med ein tilhøyrande strategi. For så å nytte rekneskapen kontinuerleg for å sjå at du er på rett veg, og om ikkje, korrigere deretter.

Problemet er altså ikkje klimarekneskapen i seg sjølv, men at det ikkje er tilknytt ein større heilskap. Det er ikkje nok med ein klimarekneskap, du treng ein klimastrategi!

Første steg for ein god klimastrategi er å måle ALLE utsleppa dine. Både dei du har ansvar for og dei du har påverknad på.

Då er det ikkje nok å berre måle straumforbruket på kontoret ditt, eller kor mykje bensin firmabilen din bruker. Kva med PC-ar og maten i kantina? Har tilsette eigen parkeringsplass, eller syklar alle til jobb?

Men viktigast av alt; kva driv eigentleg bedrifta di med? Dersom du lever av å selje forbruksmateriell til forbrukarar, må du få oversikt over utsleppa dette fører med seg også hos forbrukar.

Les også Innlegget som svares på: Eg kårar klimaregnskapen til tidenes kvilepute

Neste steg er å setja seg eit mål for utsleppsreduksjon, og då er det ganske naturleg å sikta mot Parisavtala – å halvere utsleppa våre innan 2030, nærma oss null i 2050 og fram mot 2100 ha negative utslepp.

Pr. i dag er systemet for både klimakvotar og grøne sertifikat omdiskutert. Legg heller innsatsen i handling som kuttar utslepp, framfor å shoppa klimakvotar og grøne sertifikat. Når vi har fått på plass betre og meir effektive finansielle verkemiddel for utsleppsreduksjon, kan du heller slenge deg på lasset då.

Inviter dine konkurrentar og samarbeidspartnarar til å gå saman om kva utslepp ein skal måla og korleis. Del på nøkkeltal og utsleppsfaktorar, samarbeid om å stille krav til aktørar du aleine ikkje kan utfordre sjølv og konkurrer om å kutte mest utslepp i bransjen.

Til slutt kan du stille deg spørsmålet: Tek du sjansen på at det å vera god på klima ikkje vert eit konkurransefortrinn framover? Om ikkje ville eg laga gode strukturar som gjer at tematikken og ansvaret vert løfta opp i leiinga, og dessutan at god og dårleg klimaprestasjon avgjer om du får bonus eller ikkje.

Då kan vi nytte kapitalismen til å også gjera noko bra for klima.