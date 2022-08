Fjern tullepoengene!

Det er på tide med et rettferdig opptakssystem.

Tilleggspoeng for folkehøgskole er direkte urettferdig, mener Unge Høyre-politiker Knut Visdal.

Knut Visdal Politisk nestleder av Bergens Unge Høyre

Denne måneden fikk tusenvis av norske ungdommer vite om de kom inn på drømmestudiet eller ikke. For noen ble drømmen oppfylt, men altfor mange fikk ikke plass. En av grunnene er urettferdige tilleggspoeng.

I forrige uke var Magnus De Boer i VG og tok til orde for å fjerne alderspoeng. Dette er jeg helt enig i, men jeg vil gå enda lenger.

Etter videregående er det mange som ikke vet hva de vil gjøre med livet sitt. Noen velger å tilbringe et år på folkehøgskole. Dette gir i dag rett på to tilleggspoeng til høyere utdanning – som om et år med strikking, reising og allsang gjør en person mer kvalifisert til å begynne på universitetet enn noen som har jobbet et år.

Ikke misforstå meg: Folkehøgskoler over hele landet tilbyr flere gode linjer, men når en som har gått Fifa-linjen på Toten folkehøgskole, får lik gevinst ved opptakene som en person som har vært i førstegangstjenesten i et år, er det noe galt.

Selv om det er mange gode linjer, er det også mange som åpenbart ikke gjør en person bedre kvalifisert til høyere utdanning. Riktignok kan et år på folkehøgskole gjøre at man vokser som menneske, men det er ingen grunner til at man skal få tilleggspoeng for å ha «funnet seg selv».

Bør tilleggspoengene for opptak til høyere utdanning fjernes? Folkehøgskole, militærtjeneste, siviltjeneste, fagskole eller høyere utdanning kan gi inntil to tilleggspoeng. Fra året du fyller 20 får du to alderspoeng for hvert år. Maks åtte alderspoeng. Nei Ja, fjern alderspoeng Ja, fjern poeng for folkehøyskole Ja, fjern begge deler

Man vokser minst like mye på et år i militæret eller i arbeidslivet. At flere tusen søkere skal få en fordel for å ha gått på folkehøgskole, blir derfor direkte urettferdig.

Når vi hvert år hører om flere som så vidt ikke kommer inn på drømmestudiet sitt, er det viktig at vi har et opptakssystem som er så rettferdig som mulig. Det blir det ikke med alderspoeng og tilleggspoeng for folkehøgskole.

Derfor er det på tide å rettferdiggjøre opptakssystemet til høyere utdanning i Norge og fjerne disse tilleggspoengene.