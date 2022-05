Alle sure og sinte bør låne seg en hund

I debatten om parker og hundedritt bør vi ta innover oss hundens betydning for oss tobeinte.

Elin Sebjørnsen med hunden Albert, en border collie. Som barn fikk hun mast seg til hund – mot sin fars vilje.

Elin Sebjørnsen Sandviken

Min far skulle aldri ha hund. «Ikkje faen» om han skulle ha huset fullt av hår og drit og bjeffing.

Et sånt spetakkel kom ikke på tale! Som unger flest maste og maste vi. En sommer ga endelig vår gode mor etter, og med på båten hjem igjen fra sommerferie i Sunnfjord sloss solbrune og fregnete byunger om å holde lille Fant.

Min far brølte fra en eller annen havn.

Den «garabikkjen» skulle ut! Ja, ja, sa min mor. Hun kjente vel typen. Det gikk som det måtte gå, og til tross for alle truslene var det selvsagt nettopp min far den lille valpen la sin elsk på. Den hissige og oppfarende faren vår ga selvsagt etter og promenerte – helt frivillig, så stolt og kry med «garabikkjen» i Fjellveien.

I debatten om parker og skilting og hundedritt og annen lort kan vi godt ta innover oss hundens betydning for oss tobeinte.

Vi vet at mange kanskje ikke skulle hatt hund, og vi kan være uenige i hvordan den enkelte oppdrar – eller ikke, akkurat sin hund. Men at hunden sprer glede og får de fleste opp av sofaen og ut, det er sant! I et folkehelseperspektiv er dermed hunden en svært viktig faktor, og noen turer med hunden hver dag vil alltid være et mye bedre alternativ enn stillesitting.

Det er en grunn til at hunden kalles menneskets beste venn, og til at så mange har hund og trives med det.

Det kan vi godt respektere.

Vi kunne komme overraskende på min far når han satt med valpen i fanget og tøyset. Han kremtet og satte pelsdotten ned, men vi visste jo at sjømannshjertet hadde smeltet, og at Fant fikk ligge ved fotenden om natten.

Så, alle litt sure og sinte der ute: Lån dere en hund og bli litt blidere.

Det virker, faktisk!