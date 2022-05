Legar er heilage kyr, og pressa er deira nyttige idiotar

Om berre tre prosent av legestudentar vil bli fastlege, burde dei funne noko anna å studere.

Innsendaren irriterer seg over at særleg NRK og TV 2 stiller for få kritiske spørsmål om legar.

Eivind Sangolt Sotra

Krise, kollaps, utbrent, mannefall, ressursmangel, utnytting. Legane går på dugnad langt over det som kan forventast av ein kvar arbeidstakar i Noreg.

Dersom det ikkje blir tilført meir «midlar», ender fastlegeordninga i katastrofe der du og eg står igjen utan noko hjelp den dagen det trengst – alt dette fortalt av legeforeiningane. I tillegg skal 97 prosent av legestudentane ikkje ynskja å bli (fast) legar.

For nokre månader sidan var det staten som prøvde å ansvarleggjera legar for jobben dei gjer med reseptutskriving. Det er mange arbeidstakarar som kan koma i økonomisk ansvar dersom dei ikkje gjer jobben sin, å stilla same krav til legestanden vart kalla absurd.

Dersom det står til truande at berre tre prosent av legestudentane ynskjer å bli fastlegar, så burde dei funne seg noko anna å studera. Det finst mange som ynskjer seg desse plassane. BT kunne opplysa om at fastlegar i vårt område kan tene over fire millionar kronar i året, med eit nasjonalt snitt på 1,5 millionar kronar.

I Noreg er det fem–seks legar pr. 1000 innbyggjarar, i tillegg til at me er av dei landa i verda som brukar mest på helseutgifter i forhold til størrelsen på befolkninga.

Er media, med NRK og TV 2 i spissen, «nyttige idiotar» for legestanden? Finst det ikkje eit kritisk spørsmål som kan stillast til ressursbruken på helse i landet?