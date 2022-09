Hva vil Bergen kommune med barnehagene?

Jeg er glad regjeringen fortsatt vil ha private barnehager. Men hva betyr det egentlig i Bergen?

Innsenderen synes det er synd at den private Fridalen barnehage ble stengt i sommer.

I kjølvannet av Arendalsuka oppsto det debatt knyttet til kundebegrepets betydning i barnehagesammenheng.

Denne debatten er ikke ny, kundebegrepet har eksistert i barnehagesammenheng i minst 25 år. Det er et helt vanlig begrep vi tar i bruk når noen betaler for en tjeneste. Da må foreldrene få lov å påvirke den tjenesten.

Det er i samarbeidet mellom de gode pedagogene/barnehageansatte og foreldrene at kvalitet for barn oppstår.

Mats-Kristian Stokke Presterud er barnehagelærer med mastergrad og jobber i Kidsa.

Jeg ble positivt overrasket da utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Elise Waagen, under en debatt i Arendalsuka uttalte at regjeringen fortsatt ønsker å ha med private barnehager på å realisere barnehagenes samfunnsoppdrag. Samtidig ble jeg noe betenkt i ettertid om hva dette egentlig betyr, da jeg selv bor i Bergen hvor Arbeiderpartiet snart har hatt makten i syv år.

I 2021 ble det inngått en intensjonsavtale om samarbeid mellom de kommunale og private barnehagene i Bergen. Det var det sørgelig å lese kort tid etterpå at den private barnehagen Fridalen etter 15 år ikke lenger kunne leie lokaler av kommunen, da skolen hadde behov for lokalene.

Den private eieren Tor Erik Amland forsøkte ifølge BT gjentatte ganger i løpet av 2022 å finne løsninger med kommunen om nye lokaler i nærområdet, og han foreslo også kommunal overtaking av drift.

Dette ønsket ikke Bergen kommune, og 31. juli 2022 stengte barnehagen. Barn ble flyttet til nærliggende barnehager, og 24 ansatte mistet jobben sin. Dette var en konsekvens av at skolen måtte ha mer plass til elevene sine.

For kort tid siden la byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Katrin Pilskog (Ap), en ny barnehagebruksplan ut på høring med visjonen «en mangfoldig barnehage av høy kvalitet for alle barn». I denne kan vi lese om byrådets forslag om å etablere en ny kommunal barnehage i samme kvartal som Fridalen barnehage lå.

Jeg undrer meg over hvordan en barnehage som ivaretok barn hvor halvparten hadde minoritetsspråklig bakgrunn, ikke kan sies å oppfylle kommunens visjon? Eller mener byrådet at den private eieren ikke leverte kvalitet?

Jeg ser frem til å se hvordan regjeringen skal lede vei, slik at private barnehager i samarbeid med kommunene kan fortsette å levere kvalitet og innfri barnehagenes viktige samfunnsoppdrag.