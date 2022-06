Hva nå, kjære land?

100 år etter Nansens fredspris har Norge fortsatt ressurser til å stå opp for menneskerettighetene.

Torstein Bae jobber i Flyktninghjelpen og var på vei hjem fra Midtøsten da han hørte at Norge skal kutte fire milliarder i bistand. Her sammen med Abdulmoneim Othman, ordfører i Mohamra, Akkar fylke, Libanon.

Torstein Bae

«Vanskeligheten var sandelig ikke å finne maten eller å få den skaffet frem til dem som sultet. Å nei, der var korn mer enn nok i verden dengang, som det er nu i dette øieblikk, der var også transport nok. Men vanskeligheten var alene å skaffe pengene, da som alltid i vårt hjelpearbeid siden, – ikke minst i dette øieblikk.»

Dette sa Fridtjof Nansen da han i 1922 mottok fredsprisen. Hans betraktninger står seg godt i dag, men nå er det også mangel på korn som bidrar til krisen. Med en verden på bristepunktet, foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å kutte fire milliarder i vår bistand til verdens mest utsatte.

Jeg fikk nyheten på vei hjem fra Midtøsten. På vei hjem fra syrere og irakere som er drevet på flukt, fra palestinere som sitter fast i leirer fra 40-tallet, fra libanesere som i desperasjon legger ut på livsfarlige reiser over Middelhavet. Situasjonen for disse menneskene – og for folk mange andre steder på kloden – står i fare for å bli enda mye verre som følge av krigen i Ukraina, med energikrise og matkrise.

Det er lett å føle på motløshet i erkjennelsen av veldige behov. Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Flyktninghjelpen er blant organisasjonene som jobber hardt, og som tross dette er langt unna å gi alle mennesker det mest grunnleggende. Likevel, arbeidet har avgjørende betydning på mange nivåer. Hvis veien er lang, haster det å komme videre.

På en barneskole i Shatila flyktningleir i Libanon treffer jeg assisterende rektor. – Det viktigste er et bedre uteområde, sier hun. – Det er farlig der barna leker nå, ved en stor vei. En gutt ble drept, han var den eneste foreldrene hadde. Hun tenker litt og sier: – Han var alltid så glad. Og legger forklarende til: – Barna her er stort sett ikke det.

Nå får skolen pusset opp skolegården, som også vil fungere som et samlingssted på kveldstid for lokalsamfunnet. Prosjektet inkluderer dessuten en skjerm til det lille biblioteket. Den skal brukes både i skolearbeid og for foreldregrupper. Dette er et lite prosjekt, men det vil gjøre en forskjell for 1500 barn ved skolen og flere i tillegg. Kostnaden er ikke stor, men det er Norge som yter midlene, og det kan vi være stolte av.

Nord i Libanon, nær grensen til Syria, møter jeg ordføreren i Mohamra. Han viser meg bygget som nå settes i stand for å bli offentlig helsesenter for småbyen og området rundt, omtrent 35.000 mennesker i alt. De har ikke noe slikt helsetilbud nå, og Libanon er i dyp økonomisk krise. Her blir det legevakt, oppfølgning av gravide, barn, eldre og andre syke. Dette er et større prosjekt, finansiert med tyske midler, og det kan tyskerne være stolte av.

Jeg spiller sjakk mot syriske ungdommer i Jordan, som får opplæring til å bli snekker eller jobbe med IT for å ha et yrke uansett hvor livet sender dem. I det nordlige Irak får jeg overvære en samtalegruppe hvor mødre snakker om utfordringer med å ha tenåringsdøtre som vokser opp i flyktningleir, og deretter en gruppe hvor døtrene snakker om uønskede berøringer. Det er en sterkt ønsket gruppe blant foreldrene: Det er ikke et tema man har så lett for å ta opp ellers.

Det finnes mange eksempler som dette, også fra enda tøffere forhold. Legg det sammen og tenk hva fire milliarder kroner betyr for å skape bedre liv, og hva fire milliarder i kutt vil bety for mennesker som lever under enormt press.

Skal vi gjøre dette av godhet? Gjerne det, la oss ikke kimse av godheten. Men dette handler også om grunnleggende menneskerettigheter: Retten til liv og sikkerhet, arbeid og utdanning. Rettigheter som også er våre rettigheter. Så føler vi oss trygge her i vårt gode land, og takk for det, men historien viser at krig kan ramme oss alle. Vi kan ikke sette arbeidet for menneskerettighetene på pause, aller minst i denne tid.

«Uagtet det var dem her hjemme, som fant det riktig å motarbeide innsamlingen, blev det likevel, takket være det norske Storting og den norske regjering, og takket være hungersnødskomiteens ypperlige arbeid, gitt så meget fra vårt lille land, at hadde de andre store land gitt noe så nær i forhold, da hadde den russiske hungersnød nu vært beseiret.»

La oss hundre år etter fredsprisen fortsette på den vei Nansen staket ut. Når vi maktet dette for hundre år siden, mon tro om vi ikke fortsatt har ressurser til å stå opp for menneskerettighetene. Det sies at vi kan tjene 1000 milliarder på økte energipriser, som følge av den samme krigen som rammer andre så grusomt.

Ærlig talt: Denne situasjonen krever ikke noen dyp analyse. Det riktige valget ligger i dagen – for medmennesker i krise, for menneskerettigheter, og for oss selv.