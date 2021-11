Trenger vi egentlig sorgmeldinger?

Har vi ikke ordninger som følger opp sørgende allerede? spør Elin Sebjørnsen i sitt svar til politikeren som mener sorg skal gi rett til sykepenger.

Det er ikke sikkert sorgen bør sykeliggjøres.

Sorgen kan slå luften ut av deg og få deg til å lengte etter fysisk smerte, eller i hvert fall alt annet enn savn og mørk, dyp sorg. At sorg skal være en del av livet, kan føles urettferdig.

At vi alle, en gang, skal gjennomgå sorg, er like fullt en av livets mange realiteter. Vi kan heller ikke måle sorg. Å miste noen er fælt for de aller fleste, noen ganger så vondt at det nesten ikke går å løfte seg opp igjen. Men når grensen er flyttet til det ytterste, har den det med å flytte seg enda litt, som dikteren sa.

Vi har allerede en del sykeliggjøring i vårt samfunn i dag. Mange som er nervøse, sier de har angst, mange som kjenner på stress, kaller det depresjon. Alle skal tas på alvor, men igjen, om alle skriker høyt, drukner ropene til de som virkelig trenger hjelp og oppmerksomhet.

Slik kan det lett bli, om Høyre-politikeren får det som hun vil.

For hvem skal si når sorgen skal ta slutt eller avgjøre hvilken sorg som er verre enn den andre? Skal det å miste gamle bestemor gi en sorgmelding på tre uker, tap av et barn, kvalifisere til åtte? Dette er jo selvsagt satt helt på spissen.

Jeg undres bare, har vi ikke ordninger som følger opp sørgende allerede? Sorg kan jo gi både fysiske og psykiske ettervirkninger, og dekker ikke dagens sykelønnsordning, eller regler for sykmelding dermed også sorg som sådan? Jeg vet jeg ikke, men jeg frykter at vi skal lulle oss i bomull og i enda større grad fjerne oss fra livets harde fakta.

Arbeid kan også være den beste medisin, og fleksibilitet er vel mulig å få til, eller?