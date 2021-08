Skaff deg psykolog i helseforsikringen din

En tredje helsesektor er i ferd med å tre frem. De som taper mest på det, er de aller sykeste.

«En helseforsikring kan skaffe deg ti timer hos psykolog omtrent før avslagsbrevet fra ditt lokale DPS har kommet i postkassen», skriver psykolog Jørgen Flor.

Jørgen Flor Psykolog og forfatter

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg er opptatt av å skape et bedre offentlig psykisk helsevern hvor de mest kompetente fagfolkene jobber og hvor man får god hjelp raskt.

Likevel anbefaler jeg til alle jeg kjenner, til og med pasienter jeg har hatt på mitt offentlige kontor, å sørge for at de har en helseforsikring som dekker psykologbehandling. Slik undergraver jeg de samme tjenestene jeg jobber i.

En helseforsikring kan skaffe deg ti timer hos psykolog omtrent før avslagsbrevet fra ditt lokale DPS (dit fastlegen kanskje henviser deg) har kommet i postkassen. Du slipper omstendelige diagnose- og utredningsprosedyrer, og du kan stort sett be om en annen psykolog hvis det ikke klaffet hos den første.

Når vi vet at nesten halvparten av oss vil få en psykisk lidelse i løpet av livet, ja, da vil jeg kalle dette en billig forsikring.

Psykolog Jørgen Flor

Les også Folk over heile landet må få hjelp for psykiske plager

For psykologer som tilbyr forsikringstimene, er det bedre betalt pr. konsultasjon enn i offentlig sektor, og vi kan gå rett til selve behandlingen uten utredninger eller papirarbeid. Forsikringspasientene har ofte lettere problemer, er motiverte og har høyere sosioøkonomisk status. Terapien fungerer rett og slett bedre. Vinn-vinn!

Det er et stort men. Fremveksten av private psykologforsikringer er et symptom på at hjelpen i de offentlige tjenestene er for lite tilgjengelig, for treg og i noen tilfeller også for dårlig. Jeg snakker ikke om å betale 1000–1500 kroner for en time hos helprivate psykologer – de vil alltid være der – men om en slags tredje sektor i helsevesenet, drevet frem av den samme forsikringsbransjen som i USA dikterer omtrent all helsehjelp.

I dag er det få eller ingen mekanismer som bremser eksplosiv vekst i dette feltet, og konsekvensene kan bli store.

Vi risikerer at erfarne psykologspesialister forlater offentlig psykisk helsevern og går til det private markedet. Her blir de innlemmet i private bemanningsbyrå eller formidlere av psykologer som har avtaler med forsikringsselskapene. De lover lite administrasjon og papirarbeid, og psykologene slipper markedsføring for å få tak i pasienter.

Slik blir fagfolk avhengige av kommersielle aktører som leverandør av pasienter, noe som kan bety mindre handlingsrom for å si nei til pasienter som ikke trenger hjelp, og til å etablere lengre forløp når det er nødvendig.

«Fremveksten av private psykologforsikringer er et symptom på at hjelpen i de offentlige tjenestene er for lite tilgjengelig, for treg og i noen tilfeller også for dårlig», skriver Jørgen Flor.

Vi risikerer at pasientene med størst hjelpebehov aldri får tilgang på tilbudet. Psykiske lidelser er skjevfordelte, og etniske, sosioøkonomiske og seksuelle minoriteter får mindre hjelp og opplever oftere dårlig hjelp. I en fersk rapport oppgir en fjerdedel av dem som unnlater å søke privat hjelp, at de ikke har råd. De har neppe tusenvis av kroner til overs for en ekstra årlig forsikringspremie.

Dessuten er forsikringen egnet til kortere behandlingsforløp. Mer alvorlige og kompliserte tilstander som personlighetsforstyrrelser, ruslidelser, spiseforstyrrelser og komplekse traumelidelser behøver en tid og sammensatte tjenester som ikke eksisterer her. Kanskje får de ikke engang forsikring med sin sykehistorikk.

Les også Vi må ta transpersoners liv og helse på alvor

Noen vil innvende at de offentlige, helprivate og forsikringstilbudene kompletterer hverandre. Men jeg tror psykisk helse er spesielt dårlig egnet til en tredje sektor av forsikringspasienter, og er bekymret for at det nettopp er her vi kan få en fullstendig amerikanisering av helsevesenet. I USA har man lenge snakket om overbehandling av «the worried well» og underbehandling av de alvorlig syke.

Jeg ser to muligheter for å hindre en slik utvikling: Vi kan regulere og sanksjonere forsikringstjenestene, eller vi kan forsøke å skape et offentlig psykisk tjenestetilbud som er så godt, så tilgjengelig, så attraktivt å jobbe i, så effektivt og så billig at få ser nytten av å betale noe til forsikringsselskapene.

Frem til vi kommer dit, opprettholder jeg min anbefaling til deg om å tegne en billig forsikring mot avslag, ventetider og lange utredninger.