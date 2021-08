Fem myter som kan gi oss dårligere undervisning

Nei, elevene er ikke «digitalt innfødte», og teknologi gjør ikke undervisningen bedre.

Mange feilaktige forestillinger lever i beste velgående i skolen, ifølge innsenderen, som for tiden jobber med en avhandling om spill og læring.

Tobias Staaby Lektor og Phd-stipendiat, Bergen

Det er skolestart i det ganske land. Selv om uker og måneder med nedstenging, karantene og hjemmeskole forhåpentligvis ligger bak oss, vil dette året, som alle år før det, by på nye muligheter og utfordringer.

Fagfornyelsen bobler i vei oppover klassetrinnene, men samtidig sitter gammelt tankegods igjen i kriker og kroker. I håp om å hjelpe elever, lærere, og kanskje også foreldre, å rydde litt i kortene, byr jeg på litt god, gammeldags myteknusing nå i gryningen av skoleåret 2021–2022.

Her er derfor fem myter om skole, utdanning og læring vi kan vurdere å legge bak oss i året som kommer.

1 Elever er «digitalt innfødte» Denne myten går ut på at dagens barn og unge har vokst opp i stadig mer digitalisert verden, og at de derfor lærer på andre måter og har andre behov og forventninger hva angår digital teknologi i egen læring. De unge er jo så gode på data og sånn! Myten dukker til stadig opp i diskusjoner om IKT og skole, til tross for at den har blitt tilbakevist gang på gang. Barn og unges datakyndighet dreier seg som regel om spesifikke apper og spill eller programvare og de sosiale praksiser som foregår rundt dem. Denne myten kan skape feiltolkning av elevers læringsbehov, eller føre til at elever ikke får den digitale opplæringen de trenger.

2 Teknologi gjør undervisningen bedre Også denne myten har vist seg å være temmelig seiglivet, og den finnes både i dagligdagse så vel som vitenskapelige og politiske diskusjoner om teknologi og læring. Ideen virker både enkel og åpenbar, siden teknologiske løsninger har gjort så mange andre deler av livene våre enklere. Skolens utfordringer er stort sett av sosial natur og løses derfor i liten grad av teknologi alene. Denne myten

kan gi oss tankeløs innføring av IKT i skolen, og dermed gi teknologiselskaper for enkel tilgang til kommunale pengekasser, eller gjøre at lærere føler at de «må» bruke digitale verktøy selv om de ikke føler de mestrer dem helt.

3 Lange frister er bedre enn korte Lange innleveringsfrister kan av og til være en bjørnetjeneste. Det finnes studier som viser at lange frister gjør at oppgaver kan oppleves som vanskeligere, og at korte frister, så lenge de er jevnt fordelt, kan føre til mindre prokrastinering og at man løser oppgaven bedre. Selv om det av og til vil være nødvendig å jobbe med store oppgaver over lenger tid, er både lærer og elever tjent med at arbeidet stykkes opp i mindre, korte etapper og delmål: Et førsteutkast der, en revidering her, og plutselig er man i mål! Da blir oppgaven mer overkommelig for elevene, og læreren får flere anledninger til å gi nyttig tilbakemelding underveis.

4 Elever lærer best på egen hånd Læring skjer ofte best ved at den som kan noe, instruerer, skriver Staaby. Forestillingen om at elever lærer best når de får utforske temaer selv, gjøre egne oppdagelser og selv konstruere sin egen kunnskap, med lite innblanding fra læreren, er ikke ny. Likevel er det mange grunner til å være kritisk til denne ideen. En slik måte å lære på hadde jo neppe fungert særlig bra om man skulle lære seg å kjøre bil eller bli kirurg. Det betyr selvsagt ikke at elever ikke skal ta aktivt del i undervisningen. Det betyr bare at læring ofte skjer best ved at den som kan noe, instruerer, viser, forteller og tilrettelegger for den som ikke kan det.

5 Fag er først og fremst kompetansemål Det er fort gjort, både for elever og lærere, å se seg blinde på kompetansemål. Disse er jo tross alt de mest konkrete delene av læreplanen, og er derfor lette å bruke som utgangspunkt for undervisning og vurdering. Men det er viktig å ikke glemme læreplanens overordnede del. Å mestre kompetansemål kan gi god uttelling på vitnemålet, men vel så viktig er det at elever lærer hvordan fagene kan gi dem nye briller å se verden gjennom. Med restene av disse mytene feid under teppet, finnes det nok av myter der ute som trenger et slag med hammeren. Kanskje du kommer på noen selv? Uansett ønsker jeg deg et godt skoleår, i myteknusingens navn!