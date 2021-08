De unge har vært lojale i hele pandemien. Nå må de rope ut!

Mitt håp er at ungdomsgenerasjonene nå hjelper våre politikere ved å si ifra, mer høylytt enn før, om hva som står på spill for dem.

Interessene til de unge kommer for dårlig frem i debatten om smitteverntiltak, mener innsenderen. Her står studenter ved NHH i kø for å teste seg høsten 2020.

Roger Strand Professor ved Senter for vitenskapsteori, UiB

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Gunnar Kvåle og Lars Johan Vatten argumenterer i BT 10. august for at Bergen kommune straks bør innføre smitteverntiltak «svarende til de strengeste i vinter», og legger til at det beste ville være å utsette skole- og studiestart.

Siden begge signerer som «professor emeritus», finner jeg det riktig å kommentere innlegget fra mitt perspektiv, som en som har sitt daglige virke som professor, ved Universitetet i Bergen.

Tiltakene som Kvåle og Vatten nå ber Bergen kommune innføre (og som de til en viss grad nå har innført, red.anm.), er ulovlige begrensninger i innbyggernes, og virksomhetenes frihet – med mindre det kan godtgjøres at de er forholdsmessige.

Med andre ord, tiltakene er ulovlige hvis det ikke kan argumenteres godt for at de antatte fordelene er større enn de antatte ulempene. Kvåle og Vatten gjør ikke noe forsøk på å identifisere eller drøfte ulempene.

Roger Strand underviser studenter ved UiB i vitenskapsteori. Nå ber han de unge heve stemmen.

Fordelene belyser de ved å nevne at det er 24 innlagte covid-19-pasienter på Island. Jeg lyktes ikke å finne ut hvor mange av disse som er under intensiv behandling pr. i dag, men ifølge offisiell statistikk var det 18 slike pasienter på Island 5. august, hvorav tre var på intensivenhet og ingen på respirator. Dette kan selvfølgelig endre seg.

Ulempene knyttet til utsatt skole- og studiestart og andre inngripende tiltak er mange og ulike, og det trengs kunnskap fra en rekke fag for å belyse dem, blant annet pedagogikk, psykologi, psykiatri og økonomi. Meg bekjent faller flere av disse fagene utenfor spesialitetene Kvåle og Vatten hadde som professorer.

Jeg er ikke bekymret for at Bergen kommune ikke skulle være kjent med kravet om forholdsmessighet. Men som professor og underviser i vitenskapsteori ønsker jeg at byens befolkning skal vite at når vi nå utdanner fagfolk på universitetet, legger vi vekt på at de skal se sterke og svake sider ved egen faglighet og forstå når de må tilkalle andre fag. Vi ser dette som et viktig aspekt ved akademisk dannelse.

Bergensk og norsk ungdom har vært lojale og stillfarne under hele denne pandemien. De har funnet seg i og etterlevd betydelige inngrep i sin ungdomstid, og dette har de primært gjort i solidaritet med den eldste delen av befolkningen.

Mitt håp er at ungdomsgenerasjonene nå hjelper våre politikere ved å si ifra, mer høylytt enn før, om hva som står på spill for dem. Jeg ber ikke våre emeriti eller de delene av befolkningen som er mest berørt av selve covid-19-sykdommen, om å trå til side. De har like stor rett til å si sin mening som alle andre.

Les også BT mener: Bergen bør innføre de strengeste tiltakene igjen

Hva Bergen angår, er det slik at kommunens politiske ledelse også har rikelig adgang til smittevernfaglige råd fra medisinske seniorer, og man kan undre seg over hvorfor det har blitt slik. Men talspersoner fra Bergen kommune har de siste dagene antydet et mulig stemningsskifte der de yngste ikke lenger føler samme lojalitet til smittevernregimet.

Jeg vil oppfordre ungdommen til å kreve større plass i offentligheten slik at deres stemmer kan bli bedre hørt, og slik at vi kan opprettholde solidariteten og den gjensidige tilliten mellom generasjonene. Det burde kanskje ikke ha vært slik at det ble nødvendig, men veien videre inn i pandemiens neste fase krever vel at vi aksepterer det faktum at det er slik det er.