Dagløsningen er det eneste sikre valget for Bergen

Snubler vi nå, blir det forsinkelser og nye runder på bekostning av utviklingen av byen vår.

«Nå må vi gå sammen for å sikre at Bybanen kommer frem til Åsane», skriver byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG).

Roger Valhammer Byrådsleder (Ap)

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Det er et stort flertall i bystyret for å sikre at Bybanen til Åsane faktisk blir bygget og bygges uten å øke bompengene. Det samme flertallet vil at banen skal bygges kontinuerlig uten årevis med pauser og forsinkelser.

Utsettelse fører potensielt til at vi går glipp av penger vi er lovet fra staten. Anbefalingen vår til bystyret om dagløsningen er det eneste alternativet som sikrer alt dette.

Tiden er inne for å finne en løsning for Bybanen gjennom sentrum og få bygget helt til Åsane. Tiden for flere utsettelser er forbi.

Fordelene med Bybanen er mange. Du trenger ikke planlegge så nøye i forkant av reisen, fordi du vet at banen stort sett går hele tiden. Bybanen står heller aldri i kø, og gjør oss derfor mindre sårbare for kø, kork og kaos.

Utviklingen langs Bybanen mot Flesland viser med all tydelighet at folk ønsker å bo og jobbe langs Bybanen. Der banen går, kommer det vekst og positiv utvikling, og det fortjener også Sandviken, Eidsvåg og Åsane. Prosjektet sparer natur og kutter utslipp.

Passasjertallene på Bybanen til Flesland taler for seg selv: Veksten i antallet som reiser kollektivt, har vært enormt. Bybanen blir også bedre av at den bygges til flere bydeler. På samme måte som kollektivsystemer vi kjenner fra andre byer, blir også Bybanen mer effektiv ved at det er mulig å reise på kryss og tvers av byen med den samme banen.

«Utviklingen langs Bybanen mot Flesland viser med all tydelighet at folk ønsker å bo og jobbe langs Bybanen», skriver innsenderne.

I november skal bystyret ta stilling til hvordan Bybanen skal bygges gjennom sentrumskjernen mot Åsane. Fagfolk både i og utenfor kommunen har vurdert et tosifret antall alternativer, sett på en rekke forskjellige inn- og utganger for en bybanetunnel.

Vi vet mer enn noen gang om hvordan en bybanetunnel kan og bør bygges, og fagfolkene har funnet frem det beste tunnelalternativet. Likevel er fagfolkene klokkeklare: De anbefaler å bygge Bybanen langs Bryggen i dagen – den såkalte dagløsningen.

Dagløsningen kommer klart bedre ut på viktige kriterier for byen vår og er i sum det klart beste faglige alternativet. Med andre ord er dagløsningen både bedre, rimeligere og mindre risikofylt.

De som jobber og kan kulturminner, foretrekker dagløsningen: Byantikvaren og den internasjonale konsulenten leid inn for å konsekvensutrede alternativene. Det samme gjør Vestland fylkeskommune, som har ansvar for Bryggen som verdensarvsted.

Byrådet mener at dagløsningen er det eneste sikre valget for Bergen. Dette handler både om usikkerhet knyttet til selve byggingen av tunnel, men også faren for forsinkelser og store økte kostnader, noe vi senest fikk bekreftet i brev fra samferdselsministeren nylig.

Tunnelløsningen er beregnet til å koste 2,2 milliarder kroner mer enn dagløsningen. Andre alternative tunneler kan fort ende opp med å være enda dyrere, som igjen betyr enda mer bompenger – om en tunnel noensinne bygges. Det vil utvilsomt bety ytterligere utsettelser av byggingen av Bybanen. Dette kan ikke vi anbefale bystyret.

Snubler vi nå, blir det forsinkelser og nye runder på bekostning av utviklingen av byen vår. Nå må vi gå sammen for å sikre at Bybanen kommer frem til Åsane.