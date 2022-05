Det er ikke sikkert dette hjelper Fredriks mor å få jobb

At kunstig intelligens skal gi mer rettferdig rekruttering, høres ut som for godt nytt.

Kathinka Theodore Aakenes Vik advarer mot overdreven tro på at ny teknologi alene kan fjerne barrierene noen opplever i arbeidslivet.

Kathinka Theodore Aakenes Vik Fagansvarlig for kunstig intelligens i Likestillings- og diskrimineringsombudet

Ombudet har med interesse fulgt debatten om aldersdiskriminering i arbeidslivet. Det har gjort inntrykk å lese det Fredrik Fornes skriver om sin egen mor, som til tross for 30 års arbeidserfaring møter laber respons som arbeidssøkende.

Vi får jevnlig henvendelser fra jobbsøkere som har blitt forbigått fordi de har identitetsmarkører som er regelrett uønsket av arbeidsgivere, men også tilfeller der forskjellsbehandlingen skjer ubevisst. Diskriminering i arbeidslivet er et omfattende problem, ikke bare for den enkelte som rammes, men også for samfunnet som helhet fordi arbeidsgivere går glipp av verdifull kompetanse.

Ikke minst er denne kompetansen til stede hos eldre arbeidstakere. Derfor er det spesielt leit at flere i denne gruppen møter avvisning på arbeidsmarkedet.

«Når min mor søker jobb, får hun ikke engang svar», skrev Fredrik Fornes.

I påsken kom en replikk fra Are Pedersen i Aijob. Som han er inne på, har mennesker en tendens til å rekruttere andre som ligner dem selv. Pedersen mener ny teknologi og bruk av kunstig intelligens kan peke ut den mest kompetente jobbkandidaten uten å la seg forstyrre av et fremmedklingende navn eller lang fartstid som ansatt. Dette høres ut som (for) godt nytt!

Likestillings- og diskrimineringsombudet vil samtidig advare mot en overdreven tro på at ny teknologi alene kan fjerne de barrierene mange grupper opplever i arbeidslivet. Vi må være bevisst på de risikoene teknologien medfører, og vi må teste systemene godt før de tas i bruk og mens de er i bruk.

Ombudet er kjent med en rekke eksempler på at kunstig intelligens er tatt i bruk i både USA og Europa, og hvor resultatene dessverre har en negativ effekt på likestillingen. Et kjent eksempel er Amazons forsøk på et algoritme-styrt rekrutteringsverktøy som endte opp med å vurdere kvinnelige søkere som mindre egnede enn de mannlige søkerne, selv om de var like godt kvalifisert for stillingen.

En ny utfordring som oppstår ved bruk av den teknologien Pedersen omtaler, er at den er i ferd med å bli så avansert at vurderingene som gjøres av systemet, blir utilgjengelig også for brukeren. For hva er egentlig grunnen til at maskinen anbefalte person X for stillingen og ikke Y?

Dersom systemet ikke kan gi en forståelig forklaring på dette, har kanskje Fredriks mor kommet like langt i jobbsøkerprosessen. Eller i verste fall er hun stilt enda dårligere. Og den sjansen kan vi ikke ta.