Hele veien må bygges raskt – fra Klauvaneset til Vågsbotn, videre til Arna og helt til Fjøsanger.

For oss er det viktig med veier som tillater sjåførene å komme seg rundt i bydelene på en rask, effektiv og trygg måte, skriver Eirik Svensson.

Eirik Svensson Leder, Fellesforbundet Vestnorsk Transportarbeiderforening

Dette er en vei som er viktig for de organiserte transportarbeiderne i vest. Våre medlemmer kjører på disse veiene hver eneste dag. De kjenner på kroppen å skulle passere knappe strekk i Grimesvingene, uten at andre bilister tar hensyn til at de trenger ekstra plass med stort kjøretøy.

Våre medlemmer har hjertet i halsen for at det skal komme barn løpende ut i veien på den sterkt trafikkerte strekningen mellom Vågsbotn og Klauvaneset.

Statens vegvesen ga i 2020 ut en planrapport om Ringveg øst, og mediene rapporterte at den slo fast at veien knapt nok vil fjerne trafikk over Danmarks plass. Denne rapporten tar kun for seg strekningene fra Klauvaneset og til Arna. Tar vi med Arna–Fjøsanger, blir bildet et annet. Da vil også Ringveg øst være eneste farbare vei mot drømmen om en bilfri Danmarks plass.

I fremtiden skal havnen i Bergen flytte til Ågotnes. Da blir trafikken mangedoblet fra Sotra, inn mot Bergen og videre utover til bydelene. Analysene den gang pekte på at størsteparten av godset gikk mot Kokstad og Åsane, blant annet.

Dette tyder på at risikoen ved å nedskalere Ringveg øst kan være at den ikke holder seg konkurransedyktig mot Åsane, og at tungtransporten derfor velger traseen gjennom sentrum i stedet. Skal det bli beste løsning å kjøre Ringveg øst hele veien fra Sotra, rundt Arna og tilbake til Åsane, er størrelsesordenen og fartsgrensen som Vegvesenet anbefaler kritisk.

Debatten om nedskalering og bruk av dagens traseer er, til tross for sin gode intensjon, ikke like relevant, slik tilstanden er i bergensområdet i dag. Bergen er siste storby i Norge som nå forsøker å lede trafikken ut av sentrum med en slik ringvei. Årevis bak de andre storbyene.

For oss er det viktig med trygge veier som tillater sjåførene å komme seg rundt i bydelene på en rask, effektiv og trygg måte. Noen ganger betyr det motorvei, andre ganger rassikring. Trygge og effektive veier betyr mer regelmessige arbeidsdager for sjåførene. Veistenging, køkjøring og ulykker som i dag bidrar til lengre arbeidsdager og mindre forutsigbarhet.