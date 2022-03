Full bygarasje er et rop om bedre kollektivtilbud

Selv har jeg gitt opp og kjører bil i stedet.

Slik så øverste parkeringsdekk ut på Bygarasjen mandag denne uken.

Eivind Helland Marienborg Osterøy

BT skriver at det ikke finnes ledige plasser i Bygarasjen på dagtid lenger. Dette er først og fremst et varsku til politikerne på fylkesnivå og til Skyss: Bergen skriker etter et bedre kollektivtilbud! Vi trenger at det blir enklere og raskere å reise kollektivt til og fra jobb.

Jeg vet ikke hvor skoen trykker for andre deler av nærområdet, men som bosatt på Osterøy er det frustrerende at bussene kjører sikksakk gjennom småveier og åtte rundkjøringer i Åsane i stedet for å kjøre motorveien, og at bussene med seter hvor det gikk an å slappe av til og fra jobb, er byttet ut med busser der setene står som steinharde pinnestoler.

Eivind Helland Marienborg vil aller helst reise kollektivt og har prøvd å fortelle Skyss hva som kan forbedres, men uten å nå frem.

Skyss bruker nesten en time på turen fra Bergen til Osterøy. Hvis hverdagen skal gå opp med så lang reisevei, er det helt nødvendig å kunne hvile og slappe av underveis. Det klarer i alle fall ikke jeg med den reiseruten og de setene som er valgt.

Det virker som om målet til Skyss er å finne ut hvor dårlig tilbudet kan gjøres uten at passasjerene forsvinner, heller enn å finne ut hvordan de kan få flest mulig til å reise kollektivt.

Jeg vil aller helst reise kollektivt og har gjort det i flere år. Jeg har prøvd å fortelle Skyss hva som kan forbedres i alle årene jeg har bodd på Osterøy. Svaret er som regel at de er maktesløse, og at det er noen andre enn dem som bestemmer.

Jeg vet ikke om det er riktig. Men jeg vet at noen bestemmer, både hvor bussen skal gå og hvordan det skal være å sitte i den. Det virker ikke som at de som bestemmer, reiser kollektivt selv.

Selv har jeg gitt opp og kjører bil i stedet. Artikkelen i BT kan tyde på at jeg ikke er alene om det. Jeg håper skuten snus før kollektivtilbudet må kuttes enda mer fordi passasjerene er forsvunnet.