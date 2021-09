Ruspolitikk er ikke sexy

For brukerne er straff, stigma og fordømmelse livsfarlig.

«Er du en politiker som støtter rusreformen, er det viktig at du forstår at vi som representerer brukere, ikke går videre før kampen er vunnet», skriver André Nilsen.

André Nilsen Styreleder i Normal Norge

Hver gang jeg i kommentarfelt eller sosiale medier blir kalt narkis, eller får beskjed om at narkiser burde blitt skutt på åpen gate, tenker jeg at det enten er trolling eller en useriøs person som står bak.

Samtidig er det en påminnelse om de holdninger straffepolitikk legitimerer. For med straff fordømmer myndighetene handlingen det er å bruke, besitte eller kjøpe ulovlige rusmidler. Det legitimerer også fordømmelsen fra mannen i gaten. Stigma forsterkes og bekreftes. Forelegg for bruk og drap er selvsagt to vidt forskjellige ting. Men begge er på spekteret av fordømmelse.

På samme måte som det vi kaller «brun» retorikk fra enkelte politikere bidrar til å legitimere rasisme og hat i samfunnet, bidrar straffepolitikk til å legitimere dehumanisering av brukere av ulovlige rusmidler. Selve målet med straffepolitikken er å stigmatisere og fordømme.

Det er ikke uten grunn at vi som representerer brukerne holder Ap, Sp og Frp ansvarlig for å sabotere en reform, som var ment å gi brukere et lite, men utrolig viktig retningsskifte i ruspolitikken. Ap var partiet vi hadde størst forventninger til.

Er du en politiker som støttet rusreformen, men opplevde at partiet ditt stemte den ned? Vit at vi setter pris på støtten. Men begynner du bli lei «maset» vårt nå som det er lenge siden reformen fikk nei på tinget? Vit at du er privilegert. For brukerne er det fortsatt blodig alvor.

Er du en politiker som støtter rusreformen, er det viktig at du forstår at vi som representerer brukere ikke går videre før kampen er vunnet. Det er ikke noe «neste sak» for oss. Støtter du reell rusreform, så kjemper du med oss. Blir du lei, kan du bare forestille deg hva vi føler.

Alle politikere som støtter rusreform er mine venner, i hvert fall politisk. Samtidig vil jeg benytte enhver anledning til å holde partiet ditt ansvarlig for den politikken det vedtar. Har du en stor plattform på sosiale medier, låner jeg den til å gjøre dette. Det forventes av allierte.

«Ruspolitikk er sexy», har jeg hørt politikere si. Det sier mye om virkeligheten deres. De hopper på saker de finner sexy. For eller mot, det er ikke så viktig. Det viktigste er å delta. Vel, vår jobb er minne dere på at straff, stigma og fordømmelse ikke er sexy. Det er livsfarlig.

All den tid Ap, Sp og Frp vedtar fortsatt straff og stigma mot brukere av ulovlige rusmidler, skal vi holde dere ansvarlig. Ansvarlig for skadelig politikk. Ansvarlig for å legitimere hat og hatefulle ytringer mot brukere av ulovlige rusmidler. Ansvarlig for dehumanisering.

Vi skal også holde politikere og partier som støtter en reell rusreform ansvarlig. For å holde deres ord. Minne dere på at dere ikke må glemme oss. For enten er du som politikere mot oss, eller så er du med oss hele veien. I denne kampen finnes ingen middelvei.

