Salg av nye fossilbiler er en døende næring

Det er åpenbare fordeler med å kjøpe elbil, og folk er ikke dumme.

Slik utviklingen for personbilmarkedet beveger seg, vil det blir mindre bruk for bensin- og dieselpumper i fremtiden.

Christine Ødegaard Nestleder, Hordaland elbilforening

BT kunne 1. september melde at et flertall av befolkningen ønsker at det skal være mulig med fossilt nybilsalg også etter 2025, til tross for Stortingets mål om 100 prosent nullutslipp i nybilsalget. Det er ikke så rart. Folk ønsker valgfrihet.

Heldigvis viser nybilkjøperne at valget er enkelt, for det viktigste er hva som faktisk skjer i nybilsalget. I Vestland valgte overveldende 78,2 prosent av nybilkjøperne i august å kjøpe helelektrisk. I Norge totalt var denne andelen på 72 prosent.

Selv med forbud mot nysalg vil det fremdeles være mulig å kjøre eller kjøpe brukte fossilbiler, skriver Christine Ødegaard, som også er bystyrerepresentant for MDG i Bergen.

Det kan være mange grunner til at folk svarer som de svarte i undersøkelsen BT viser til. Men det tallene i alle fall ikke viser, er folks villighet til å kjøpe elbil i nybilmarkedet.

For der er det snart ikke fossilbilkjøpere igjen. Bare 3,3 prosent av nybilkjøpene i Vestland i august var bensinbiler, og 2,5 prosent kjøpte dieselbil, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Målet om 100 prosent nullutslipp i nybilsalget innen 2025 er satt av Stortinget for å styre utviklingen og sørge for avgjørende kutt i klimagassutslipp på norske veier. Målet omhandler nye biler i 2025, og sier dermed ingenting om at det ikke skal være mulig å kjøre eller kjøpe brukte fossilbiler.

Ettersom en bil har en gjennomsnittlig levetid på 15–20 år, vil 100 prosent elektrisk nybilsalg i 2025 gjøre bilparken helelektrisk, og dermed utslippsfri, innen 2045.

Amcarfolket, med en forkjærlighet for den deilige eksoslukten, har dermed ingenting å frykte. For dem som ønsker mindre forurensing og bedre luft, er det derimot viktig at elbiler tar over markedet.

I BT-saken blir det også hevdet at det ikke lar seg gjøre å kjøre elbil i distriktene. Det er fristende å si at man må dra lenger ut på landet med en slik myte, men det går ikke lenger. For lenger ut på landet kjøper vi også elbil. Elbilandelen i nybilsalget i alle fylker er nå over 50 prosent.

Halvparten av nybilkjøperne i Finnmark valgte elbil i august. De fleste lader bilen sin hjemme i egen garasje eller tilsvarende, og bruker hurtigladestasjoner kun på langturer.

Nå er ladeinfrastrukturen på god vei til å bli bygget ut, slik at dette ikke lenger er et hinder, og i hverdagen har man stort sett kun bruk for hjemmelading. Da bruker man mindre tid og mindre penger enn om man må fylle fossilt drivstoff. Det er åpenbare fordeler med å kjøpe elbil, og folk er ikke dumme.

Noe som derimot ville vært fryktelig urettferdig, er om politikerne skulle begynne å trekke opp stigen for bygdefolket nå som endelig elbilmodellene som trekker hengere, har god plass og kjører langt er på markedet, og ladenettverket er oppgradert slik det er de siste årene.

Ifølge Elbilisten, en spørreundersøkelse i regi av Norsk elbilforening med over 15.000 respondenter, ville halvparten av elbilistene ikke kjøpt elbil uten fritaket for moms og engangsavgift. Nå har folk i og rundt de store byene kunne kjøpe miljøvennlig i en årrekke.

Når vi nå endelig får et gjennombrudd i distriktene, er det både dårlig miljøpolitikk og dårlig distriktspolitikk å innføre kjøpsavgifter på elbiler. Vi må ikke glemme at bilparken vår fremdeles består av over 85 prosent fossilbiler. Vi har fortsatt har en jobb å gjøre.