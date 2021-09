Valgfrihet for de eldre og trivsel for de ansatte

Eldre har krav på trygghet og forutsigbarhet. Derfor kjemper vi også for deres frihet til å velge.

Kjersti Pettersen (til v.) og Hilde Onarheim fra Høyre svarer Ap-politikere: «De to burde først sett på hva de selv ikke har gjort etter å ha styrt Bergen i seks år.»

Hilde Onarheim (H) Medlem av Bergen bystyre og leder av utvalg for helse og sosial

Kjersti Pettersen (H) Medlem av Bergen bystyre og utvalg for helse og sosial

Arbeiderpartiet styrer en by der mange helseansatte dessverre slutter i sin jobb og hvor seks av ti jobber deltid. Det hjelper lite i praksis at partiets førstekandidat, Marte Mjøs Persen, proklamerer alt partiet nå skal gjøre og løper fra eget ansvar og skylder på andre.

For Høyre henger kvaliteten i omsorgen sammen med valgfriheten som våre eldre må ha, og at trivsel på jobb er nødvendig for at dyktige ansatte skal kunne gjøre det de er best på og forbli i jobben sin.

I årene som kommer, kan vi få en stor mangel på kompetente ansatte i helse- og omsorgstjenestene. I BT 26. august skriver Ap-ordfører Marte Mjøs Persen og Kathrine Dahle at syv av ti ansatte vil slutte i sykehjemmene våre, og spør hva Høyre skal gjøre. De to burde først sett på hva de selv ikke har gjort etter å ha styrt Bergen i seks år.

Høyre mener at faste, hele stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet og vil jobbe for å redusere ufrivillig deltid. Når Ap-byrådet ikke leverer, spør vi om rekruttering av sykepleiere, heltidsstillinger, både i hjemmetjenesten og blant de som jobber med byens mest sårbare. Fagforbundets deltidsrapport for 2021 viser at Ap styrer 11 av de 20 kommunene som er verst på ufrivillig deltid.

Stadig ser vi eksempler fra hverdagen på at Ap har sluttet å representere arbeiderne. Da tre av fire sykepleiere sa opp på legevakten og ØHD, var det Høyre som krevde høring. Og da tolv overleger tok et oppgjør med helseledelsen, var det Høyre som tok kampen.

Høyre går imot Arbeiderpartiets forslag om å legge ned kjøkken på sykehjem og en drastisk nedgang i dekningsprosent av sykehjemsplasser. Det i en tid hvor antall eldre over 80 år øker sterkt.

Arbeiderpartiet vil at kommunene skal overta alle omsorgstjenester selv, da forsvinner mangfold og valgfrihet.

Eldre har krav på trygghet og forutsigbarhet; derfor kjemper vi også for deres frihet til å velge; og selv bestemme hvem som skal hjelpe dem i deres eget hjem.