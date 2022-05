Bygg hundeparker som er laget for hundens behov

At folk lufter hunden på lekeplassen, skyldes ikke bare latskap.

Susanne Sundal Clausen med den portugisiske vannhunden Louie på snart to år.

Susanne Sundal Clausen Danmarks plass, Bergen

4. mai leste jeg om beboerne rundt Amalie Skrams vei som hadde fått på plass et nytt, stort «hunder forbudt»-skilt, i håp om å få bukt med hundelufting på lekeplassen.

La meg bare starte med å si: Nei. Hunder skal ikke luftes på lekeplasser.

Hundelufting på lekeplasser kan være latskap, men det det kan også være et symptom på for få muligheter for hundelufting i Bergen sentrum.

Kristin Madsen Klokkeide fra Seksjon for natur- og miljøforvaltning viser til de tre hundeluftegårdene vi har i Bergen kommune.

Den ved Tveitevannet består av kompakt sand med oppstikkende steiner i en skrent – og er farlig.

Ved Liavatnet har vi en inngjerdet grusflekk uten noe som stimulerer til lek eller utforskning. Er du uheldig med kombinasjonen av hunder der inne, kan det også bli farlig.

Tennebekk er det nærmeste vi kommer en brukbar hundepark, men vi kan ikke ha én park for alle Bergens hunder.

Jeg ser med misunnelse på Stavanger kommune, som på sine nettsider lister opp hele åtte områder der du kan ha hunden din løs. Syv inngjerdede områder og ett stort friområde. I en by med halvparten så mange innbyggere som Bergen.

Jeg mener det burde være friområder for hund i hver bydel. Med hundepark i nærområdet får man bedre mulighet til å bli godt kjent med naboene sine og skape så trygge lekesituasjoner som mulig for alle parter.

I kommentarfeltet sier flere at vi har selv valgt å ha hund, så hvorfor skal kommunen legge til rette for at vi skal kunne ha dem løse? Da tenker jeg på alle de valgene andre tar, der kommunen legger til rette. Lekeplasser, rasteplasser, sykkelstier, tilskudd til kulturlivet og mye mer. Hvorfor skal ikke kommunen legge til rette for de mange hundene vi har?

En annen i kommentarfeltet sa så fint at hund er det kjæledyret vi burde få på blå resept. For min del har jeg aldri sovet så godt, eller vært så aktiv, som etter jeg fikk hunden min. Jeg går to–tre timer tur hver eneste dag og legger ned utallige treningstimer for å få en trygg og stabil hund. Hund kan være et enormt helsefremmende tiltak, som kommunen burde oppmuntre.

Jeg ønsker meg en hundepark som faktisk er laget med hundens behov i tankene. Så blir kanskje ikke lekeplassene så attraktive lenger.