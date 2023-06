Når skal Ole Bull få vannet tilbake?

Dette er en skam for Bergen.

I sommer skal det bli fuktig på Torgallmenningen, men i Ole Bull-fontenen like ved har det vært knusktørt lenge.

Ingeborg Aasgaard Nesttun

Jeg ser at Ole Bull står fortsatt utenfor Hotell Norge uten vann. Han spiller for Nøkken, og det kan ikke være lett å spille for en tørr Nøkken.

Bergen er full av turister fra inn- og utland, og det er en skam for Bergen at Ole Bull er tørrlagt. Det var ikke intensjonen med den flotte statuen.

I tillegg pleier mange barn å drive med balanse mellom vann og de runde steinene. Til stor glede. Til de ansvarlige: Få vann på Ole Bull og Nøkken nå i sommer.

Slik skal fontenen se ut med vann.

Svar fra Bergen kommune:

Bymiljøetaten skulle også gjerne ønske det var vann i fontenen, men anlegget er dessverre stengt på grunn av store vannlekkasjer. Det er behov for total rehabilitering, og det arbeides med både prosjektering og finansieringen av dette arbeidet.

Dette er en stor jobb, og det blir nok ikke vann i fontenen i år. Det forstår vi at mange er lei seg for. Vi håper fontenen snart kan være klar for drift, men dette er avhengig av hva som prioriteres i kommunens budsjetter.

Trude Jordal, leder for utedrift, Bymiljøetaten/Park- og veidriftsavdelingen