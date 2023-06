Ikke helt norsk

Noen ganger kan det være vanskelig å bo i et land som du egentlig ikke kommer fra.

Pola Jablonska (14) er skoleelev ved St. Paul i Bergen sentrum.

Da jeg flyttet til Norge, var jeg fortsatt et lite barn. Da var det ikke så vanskelig å passe inn. På den skolen jeg først gikk på, var det mange barn fra mange forskjellige steder i verden, og det var ganske mange andre som var polsk som meg.

Jeg ble fort venner med mange, selv om jeg ikke snakket så bra norsk. Det var nok enklere for meg å snakke med barna som også var polske.

Men jeg husker fortsatt at noen norske spurte meg hvorfor jeg hadde så morsom aksent og navn. Og da sto jeg, et lite barn og lurte: Ja hvorfor har jeg egentlig det? Hva er det som skiller meg ut fra de andre? Og er det galt å være annerledes?

Noen ganger tenker jeg ofte på hvordan folk fra Norge ser på polakker. Ser de opp til eller ned på oss? Tenker de på polakker som kun billig arbeidskraft? Mennesker som ikke stiller krav, drikker og snakker dårlig norsk?

Stereotypisk er jo polakker fremstilt som folk som drikker og banner, og selv om det bare er en karikatur, er det mange av oss som blir irriterte. Men uansett hvor dårlig noen snakker om oss polakker, klarer vi å bite tennene sammen og prøve å glemme det som var, og i stedet tenke fremover.

I Norge bor det rundt 110.000 polakker, og det er den største innvandrergruppen. I 2022 ble det registrert cirka 43.000 innvandrere i Bergen, og cirka 7000 kom fra Polen.

Siden det bor så mange polakker i Norge, burde vi ha en sterkere stemme. Polakker kommer sjelden frem i de offentlige debattene.

Mange polakker kommer til Norge fordi de vil finne en jobb som er bedre betalt og har bedre arbeidsmiljø med lite press. Alle foreldre vil at barna deres skal ha en god fremtid, med godt miljø, i et godt og respektfullt land. Og da tenker polakker at Norge er et sånt sted.

Det tenkte foreldrene mine også. Nordmenn burde vite at mange har et godt bilde av dem og landet. Men det er også mange nordmenn som har et godt bilde av polakker, om at vi er vennlige, åpne og kultiverte mennesker.

Mange polakker flytter til Norge for å tjene penger, og så vil de dra tilbake. Flesteparten liker jo å bo i det landet man kommer fra, eller har sterk tilknytning til. Hvis jeg kunne, hadde jeg sikkert dratt til Polen for de fine stedene, det gode været, familien og selvfølgelig den digge maten. Men det viser seg at et jobbtilbud er et bedre tilbud for de fleste.

Jeg har ikke tenkt så mye på hvor jeg vil bo i fremtiden, men jeg vet at jeg vil bo her i Norge akkurat nå. Det er fin natur her, vennlige folk, gode lærere og mange andre ting som holder meg her.

Da jeg først kom til Bergen, likte jeg det ikke så godt. Men det er sikkert fordi at da jeg gikk på flyet i Polen, var det sol og fint vær, og da jeg gikk av flyet i Bergen, høljregnet det. Men positive ting vinner ofte over de negative.

Både jeg og mange andre polakker jeg kjenner, har opplevd å bli kalt noe, eller sagt noe frekt til. Noen bruker ordet «polakk» for å fornærme oss, men da sier de ofte «jævla polakk». Mange sier sånne ting som tull, men mottakeren kan ta dette seriøst. Og jeg syns det er respektløst å si sånt, og ingen burde si eller høre sånne ting.

Noen ganger kan også noen tulle med det at jeg er polsk og den polske aksenten min. Det er jo selvfølgelig ikke lett å snakke både polsk, norsk og engelsk. «Hvorfor klarer du ikke å snakke norsk?» spurte noen en gang for å irritere meg.

Jeg synes ikke at jeg har så dårlig norsk at jeg skal bli stilt sånne dumme spørsmål. Det er ikke så enkelt å kunne snakke et språk flytende hvis det ikke er morsmålet ditt.

Jeg har også opplevd at mange uttaler navnet mitt feil, og det kan sikkert også mange andre kjenne seg igjen i. Det har ofte vært vanskelig for meg å introdusere meg selv når jeg møter nye personer eller begynner på ny skole, og jeg har aldri likt opprop.

Da jeg gikk i første klasse og læreren hadde opprop, sa de navnet mitt feil, og det var mange som kommenterte. Men noen ganger føler jeg at uansett om de sier det riktig eller ikke, er det «unormalt».

Siden jeg flyttet til Norge, har mye forandret seg. Men livet forandrer seg jo hele tiden. Det oppstår nye problemer som må løses, men også gode minner, som må beholdes.

Her i Norge har jeg fått meg masse venner, som jeg ikke kunne forestille meg livet uten, opplevd nye ting som jeg aldri trodde skulle skje, og forstått noe viktig: Norge er nå hjemmet mitt, men jeg kommer alltid til å være en polakk.