La oss fremsnakke Torget

Mitt råd til Bergen kommune er gratis: Dropp PR-avtalen.

Bergen kommune vil bruke 800.000 kroner på en PR-kampanje for å styrke omdømmet til Fisketorget.

Harald Victor Hove Seniorrådgiver i First House og tidligere byråd i Bergen for Høyre

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Folk har spurt meg om hvorfor jeg som konsulent mener det er feil at kommunen bruker 800.000 kroner på konsulenter som skal fremsnakke Fisketorget i 2023. Jeg mener at kommunen ikke burde lagt ut slike oppdrag, og mitt råd er helt gratis: At byråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) trekker oppdraget.

For uansett hvem som nå får jobben med å «produsere gladsaker i sosiale medier og BT/BA/Dagbladet», slik kommunen etterlyser, så blir jobben med å fremsnakke Fisketorget vanskeligere med dette grepet, ikke enklere. Og 800.000 skattekroner til å «sminke grisen» vil ikke hjelpe Fisketorget på verken kort eller lang sikt.

Alle journalister som har skrevet om eller lest om nyheten, har nok undret seg litt over hvordan kommunens bymiljøetat med dette anbudet forholder seg til nettopp journalister. Stiller journalister bare brysomme spørsmål, og fremfører de altfor mye uberettiget kritikk med en utstrakt mangel på ekte «gladsaker»?

Resultatet av den kommunale misforståelsen av hva pressens rolle er i denne byen, har altså ført til at nå skal konsulenter fronte Fisketorget i håp om å få journalistene i BA, BT og Dagbladet til å skrive positivt om det som skjer på Torget. Resultatet blir selvsagt at terskelen i alle redaksjoner for å skrive et eneste positivt ord om Torget heves, ikke senkes.

Nettopp fordi alle journalister som får en telefon om noe som skjer på Torget, automatisk vil stille seg selv spørsmålet: Blir jeg nå brukt av en PR-rådgiver til å skrive noe positivt som kanskje ikke nødvendigvis er så positivt? Dermed taper Fisketorget nok en gang.

Og nettopp det er kjernen i min kritikk av kommunens konsulentkjøp: At Fisketorget taper i omdømme og omtale som et must see i Bergen. Negative oppslag om for høye priser, og plastteltene som torghandlerne ofte står under, bidrar selvsagt til at folk ikke fremsnakker vårt felles fisketorg, men det er ikke pressen sin feil, vel? Ei heller torghandlerne?

Ikke engang bergenserne fortjener skylden for dette selv om altfor mange har sluttet å handle på Fisketorget. I snart ti år har kommunen drevet Fisketorget. Kommunen er eier av torgarealet. Kommunen gir torghandlerne kontrakter hvert år. Kommunen har definert hva som skal selges på Fisketorget, og hva som ikke skal selges der.

Kommunen har laget prisene og reglene for hva som skal settes opp og tas vekk rundt handelsplassen. Og den mye utskjelte hallen som ble bygget, er også kommunens verk, vilje og ansvar.

Om resultatet av alt som er gjort på Fisketorget og for bergenserne i hjertet av byen vår, ikke er godt nok til at alle bergensere føler seg kallet til å fremsnakke byens eldste handelsplass, ja, da er det kanskje på tide å rydde opp?

Hva med å løse problemene alle bergensere som er glade i Fisketorget ser – og som ingen PR-rådgiver kan trylle vekk? Hva med å gi oss alle faktiske gode grunner til å fremsnakke Fisketorget i Bergen?

Innlegget ble først publisert på Linkedin.