God plass til god stemning på Torgallmenningen

At uteservering skal være er et angrep på Bergens sjel, faller på sin egen urimelighet.

Thor Haakon Bakke og MDG ønsker tiltak som vil trekke flere mennesker til bykjernen, som å tillate uteservering på Torgallmenningen.

Thor Haakon Bakke Gruppeleder, Miljøpartiet De Grønne i Bergen

Torgallmenningen er et vakkert sted de fleste bergensere har sterke og kollektive minner fra, enten det gjelder 1. eller 17. mai. Det er stedet for de store anledningene, men verken jeg eller resten av byen planlegger søndagsturen dit for å sitte på en steinbenk. Det er leit Ap ikke vil ha mer folkeliv nettopp her.

Bergen er en trang by, men allmenningen som i dag strekker seg over 450 meter gjennom bykjernen, har plass til mer enn å være en motorvei for gående, demonstrasjoner og prosesjoner: Uteservering og tilbud om en pust i bakken i godt selskap med god mat og drikke.

«Et angrep på Bergens sjel», skriver Ap-politiker Kalleklev om at MDG foreslår at Bergen bør få sin helt egne sydende piazza. Men påstanden om at uteservering vil kommersialisere sentrum, faller på sin egen urimelighet.

Torgallmenningen er jo en høyborg for materielt forbruk, med kjøpesentre, butikker og stygg foliering. Mer servering og spennende konsepter vil tone ned det kommersielle preget!

MDG vil heller ikke ha svære permanente installasjoner, vi snakker helt enkelt om å tillate bord og stoler, pils og hummus. En rettferdig og forutsigbar skjenkepolitikk er dessuten avgjørende for at lokale bedrifter ønsker å starte opp i Bergen sentrum.

Mye har skjedd med Torgallmenningen siden det var bilvei og parkeringsplass. Bildet er tatt i forbindelse med Festspillene i 1959.

Vi har kommet langt siden Torgallmenningen var bilvei og Festplassen var parkeringsplass. Men det er på tide å utvikle sentrum videre. MDG tror muligheten for å sette seg i solen i bykjernen vil tiltrekke folkeliv og god stemning, gjøre byen levende med mer summing. Kanskje noen midlertidige lekeapparater kan gjøre seg? Det trengs flere gratistilbud til det beste for barna i byen.

Det er rart å bli anklaget av Ap for å ville tilby «linsesalat eller halvliter på utekafé». Vi trodde på Ap da de sa at byen nå skal åpnes opp for skjenking. Det er hyklersk at Ap prøver å ri to standpunkt samtidig. Det er ikke noe nytt at byrådet er inkonsekvente. Mens de påstår at de vil ha færre biler i byen, går de inn for hundrevis av flere biler i byens gater, og mer motorvei.

Byens storstue har mer enn god nok plass til både piazza, uteservering av høy kvalitet og gående. Vi taper ikke på tilgjengelighet, men skaper mer liv i byen.

En rettferdig politikk som gir en aktiv og livligere by, er bra både for næringsliv, byliv og bergensere.