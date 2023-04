Isbil om kvelden? Nei takk!

Akkurat når du skal lista deg ut døra frå poden sitt rom og inn i fridomen, kjem han.

Ein isbil kan vere dryg kost for slitne småbarnsforeldre, skriv innsendaren.

Marit Kvamme-Vik Leknes

Då Gud skapte verda, tenkte han nok ikkje på at om tusenvis av år fram i tid skulle det køyra konstruksjonar av stål og aluminium på fire hjul rundt på kloden.

Endå fjernare var det nok, at nokon av desse konstruksjonane skulle køyra rundt og spela kjenningsmelodien til Noreg Rundt – altfor høgt. Isbilen. Ein rullande butikk med det kalde element til sals – tre gongar den prisen du får i butikken.

Ungane, som ikkje høyrer at du ber dei rydda kleda inn i garderoben når dei står rett framfor deg, har ein spesielt utvikla høyrsel – berre tileigna isbilen. Dei kan væra midt i ein leik, med hyling, hopping, herjing og synging – når dei brått stoppar opp og hyler i kor: ISBILEN!!!!

Isbilen er kjekk, den. Men han må ikkje øydelegge den heilage tida til oss foreldre, skriv Marit Kvamme-Vik.

Då er det berre å kasta frå seg det ein held på med, og følgja etter ungane som er på veg ut døra med jakkene halvvegs på eine armen, ein støvel, og ein sko. Noreg Rundt-kjenningsmelodien kjem nærare og nærare, og sjølv ein meter ifrå oss kling det i klokkene så høgt at tinnitus er eit faktum i lang tid etterpå.

Ti minutt med knuffing om kva is som skal handlast, så må ein blakk forelder rydda plass i fryseskapet – fordi alle eigne ungar fekk sin vilje, og nokre naboungar fekk sin.

Isbilen er kjekk, den. Så kva har den med det ellevte bod å gjera? Jau: Du som har born, veit den heilage tida, sant? Den der du er dørgande trøytt etter at du har vore på jobb, køyrd på fritidsaktivitetar, hjelpt med lekser, vaska klede, bretta klede, tørka klede, laga middag, henta på fritidsaktivitetar, leika, lest bøker, bada ungar, vore klatrestativ, leika hest, laga kveldsmat, og SÅ – endeleg ligg dei under dynene sine.

Auga deira går i kryss der dei stritter imot, i frykt for å gå glipp av all moro som skjer etter leggetid. Du har sofa og Netflix – eller for dei meir sporty – trening innan rekkevidd. Eigentid.

Du skal til å lista deg ut døra frå poden sitt rom. Sakte. Stille. Lette steg. Passa på å ikkje gjera kardinalfeilen: tråkka på ei leika som lagar lyd. Du når døra. Suksess! Du tek i handtaket. Opnar døra sakte. Du tek eit steg ut av rommet og inn i fridomen.

Men så – i senga der Ole Lukkøye hadde gjort inntog – der sprett poden opp og skrik av fulle lunger: ISBILEEEEEN!!!!!

Dette kan då ikkje stemma. Klokka er då altfor mykje? Kanskje det var ein draum? Men nei. Innimellom tinnitusen du fekk frå førre runde med isbilen, høyrer du det og. Noreg Rundt-kjenningsmelodien kjem nærare og nærare. Katastrofen er eit faktum. Eigentida kan du sjå langt etter.

Dette tenkte nok ikkje vår skapar over då han openberra boda til Moses på Sinaifjellet: at ein isbil ein gong langt der framme skulle verta såpass dryg kost for slitne småbarnsforeldre. Om han vel å openberra seg med eit 11. bod nokon gong, vonar eg det då lyder noko slikt som:

«Du skal halda leggetida heilag og ikkje la deg freista til å køyra isbilen inn i tettbygde strøk etter klokka 18.30 på kvelden med Noreg Rundt-kjenningsmelodien på full mugge.»