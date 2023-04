Du skal ikkje vere ein som ser på

Eg har sjølv snudd meg vekk frå folk i naud. Eg har òg hjelpt folk i naud.

Med denne teksten vann Roar Ulvestad 2. premie i skrivekonkurransen «Det ellevte bud».

Roar Ulvestad Bergen

Vi lever i ei tid der folk som ikkje har noko viktig å seie, brukar utestemme for å seie det, i eit banka køyr. Sjå meg, digg meg, bli som meg! Dei unge har blitt dei eldre sine førebilete, og dei eldre blir tidleg både gøymt og gløymt.

Erfaringane til dei som har vore før oss, har kanskje aldri betydd mindre, i ei samtid rusa på seg sjølv, det ungdommelege og det nyaste. Samstundes som individa dyrkar og hatar både seg sjølv og kvarandre i sosiale media, rykker store krigar og katastrofar nærare denne pussige oasen vår i nord.

Skrivekonkurransen «Det ellevte bud» Hvis du skulle ha lagd et nytt bud i 2023, hva skulle det ha handlet om? Dette var oppgaven BT ga leserne , og vi fikk inn rundt 170 svar.

I påsken og tiden fremover vil vi publisere de tre vinnerne og et utvalg av de beste bidragene ellers.

Alle tekstene vil bli samlet på adressen bit.ly/ellevtebud

Om vi treng eit nytt bod, foreslår eg at vi i den krisa vi er i, lyttar til dei svinnande stemmene som kviskrar viktige ting til oss på veg ut av tida. I 2015, sytti år etter frigjeringa av Auschwitz-Birkenau, talte holocaust-overlevaren Roman Kent (85). Hans ellevte bod var: «Du skal ikkje vere ein som ser på». Dette bodet verken kan eller vil eg overgå!

Vi må hugse at dei som overlevde holocaust, opplevde eit meiningstap so sterkt at mange av dei levde liva sine til ende utan å klare å fortelje kva dei opplevde. Ingen generasjon har mista so mange menneske før si tid som deira. Opplevingane deira er likevel ikkje suverene.

Sjå til Bosnia, sjå til Yemen, Syria, Rwanda, Sierra Leone, Syria eller Ukraina. Lista er mykje lengre, over raserte liv i ufattelege mengder. Vi nektar å lære av historia. Vi nøyer oss stadig med å sjå på, når maktsjuke menn kjøper stadig meir makt på ein blodig marknad der valutaen er menneskeliv.

Vi ser det vi orkar på dei små skjermane våre, og snur oss vekk om det blir for mykje elende. Det er trass alt ikkje oss det gjeld, men dei andre. Kanskje det hadde vore vanskelegare å berre sjå på om vi hadde eit større vi.

Eg har sjølv snudd meg vekk frå folk i naud. Eg har òg hjelpt folk i naud. Der eg har hjelpt, er når eg har sett meg sjølv i den andre, der eg har svikta, er når eg har følt avstand og kanskje frykt eller avsky for personen i naud. Det er lett å hjelpe den som liknar deg sjølv, men det er kanskje ikkje den som treng det mest. Har du eit «vi» som består berre av folk som liknar deg sjølv, er det kanskje litt for lite.

På veg til og frå hytta la eg og sambuaren merke til at det ofte vandra unge menn langs vegen. Ein regntung og grå søndag forbarma vi oss over ein einsleg kar som gjekk og tusla på vegskuldra, og spurde om han ville sitje på. Han forklarte at han budde på eit lokalt asylmottak, og at han gjekk fire kilometer for å sparke fotball med dei lokale.

Vel heime tenkte vi at det måtte jo vere greitt for denne gjengen på asylmottaket å ha nokre syklar for å kome seg rundt. Vi la ut problemstillinga på Facebook og spurde om folk hadde gratis syklar. I løpet av nokre få dagar hadde eg nok syklar til å både fylle og dekke ein gammal Golf med eit titals syklar. Takk og lov for at det ikkje var politi på vegane den dagen.

Vi ringde på døra på asylmottaket og vart møtte med både glede og undring. Der møtte vi eit tital individ frå den då mest utskjelte innvandrargruppa: unge einslege menn, frå like mange krigssoner som det var personar i huset.

Ei seng kvar, eit klesskift og ein mobiltelefon og kvarandre var noko av det dei hadde. Elles hadde dei tomme vegger, slitne møblar, blanke auge og historier for tunge til å dele.

Dette var den tida då Sylvi Listhaug dreiv og snakka om gullstolar. Vi såg ingen. På tampen av besøket spurde vi om det var noko dei trengde. «Venar», var svaret. Dei fekk to vener den dagen, og vårt «vi» vart litt større.

Med eit litt større vi er det litt vanskelegare å vere ein som ser på. Kor stort er ditt?