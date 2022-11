Derfor bør du ikke bruke mobilen mens du venter

Du skal kaste bosset og samtidig scroller du på mobilen. Du sitter på bussen og samtidig hører på en podkast. Kjenner du deg igjen?

«All ventingen i hverdagen trenger ikke å bare være venting som man fyller med unødvendig scrolling eller distraksjon», skriver Rebin Badkan.

Rebin Badkan Psykolog ved enhet for rus og psykisk helse i Halden kommune

Jeg tar ofte toget i jobbsammenheng. I går løftet jeg blikket og så at nesten alle satt og scrollet på mobilen sin.

Han ved siden av meg scrollet på Tiktok og så på helt tilfeldige, korte videosnutter. Hva får han ut av dette? Sannsynligvis opplever han togturen som en venteperiode frem til han skal på jobb eller skole.

Hva om han hadde opplevd togturen som meningsfull og hyggelig, og heller pratet med andre mennesker?

For noen dager siden ventet jeg på at kaffekoppen min skulle fylles opp på Narvesen. Til venstre for meg var det også en annen mann som ventet på sin kaffekopp. Han hadde på seg hodetelefoner.

Jeg benyttet anledningen til å slå av en prat. «Det er ikke mye kaffe man får når man trykker på cappuccino», sa jeg. Han lo, før han responderte med «jeg pleier å ta espresso oppå cappuccinoen».

Vi kom i prat, og plutselig sto vi der i ti minutter og snakket om hvor vi var fra og hva vi holdt på med. Han hadde tilfeldigvis vært i Sogn, hvor jeg kommer fra. Det ble en skikkelig hyggelig samtale, noe jeg måtte fortelle min kone senere på dagen.

Psykolog Rebin Badkan mener vi kan ha godt av å la tankene vandre fritt litt oftere.

Det at jeg la vekk telefonen og slo av en prat samsvarer godt med hva som er anbefalt i forskningslitteraturen. «Five ways of well-being», eller fem grep for hverdagsglede, er fem små grep du kan gjøre i hverdagen for å få hyggelige eller meningsfulle opplevelser.

Ett av grepene i hverdagsgledekonseptet er å være oppmerksom. I erfaringen min nevnt ovenfor, løftet jeg blikket og var oppmerksom på at vi begge ventet på kaffe og benyttet muligheten til å ikke bare la situasjonen bli venting, men også en positiv opplevelse. Det som kunne blitt ti kjedelige sekunder, ble ti hyggelige minutter.

En nylig publisert studie skulle undersøke hva folk tror de opplever ved å bare vente, og hva de faktisk opplever når de venter. Forskerne ba deltakerne vente i 20 minutter. De fikk valget mellom å bare sitte å vente og være med tankene sine alene, eller å se på nyheter på en datamaskin i de 20 minuttene.

Et klart flertall, 87 prosent, av deltakerne foretrakk å kunne se på nyheter på en datamaskin mens de ventet. I tillegg trodde deltakerne at de kom til å kjede seg og ha lite glede av å bare vente uten å gjøre noe.

Men hva var det som skjedde når de ble satt til å vente uten å gjøre noe, uten å få muligheten til å sjekke nyheter? Jo, det viste seg at man kjedet seg mindre og hadde fått mer glede enn man trodde i forkant.

Så resultatene kan tyde på at folk heller distraherer seg selv og vil unngå å være alene med tankene sine fordi de tror at det blir kjedelig, men ikke fordi det faktisk blir så kjedelig som man tror.

Videre tyder studier på at det kan være fordeler med å la tankene vandre fritt, noe du ikke tillater hjernen din til når du fokuserer på mobilen din eller distraherer deg selv.

Når du ikke fokuserer på noe og lar tankene vandre fritt, produserer hjernen mulige løsningsforslag til utfordringer du har i livet. I tillegg kan tankevandring gjøre at du får kreative ideer.

Scroller du derimot på mobilen din mens du er ute og skal kaste bosset, tillater du ikke hjernen din til dette. Jeg tror noen av de sentrale grunnene til at vi fort faller for fristelsen for å distrahere oss selv er:

Vi vil ikke kjede oss

Kjedsomhet er en mild ubehagelig følelse. I stedet for å kjede deg, finnes det alternativer for å unngå følelsen. Vi vil jo unngå det som er ubehagelig, og da er det lett å sette på musikk, høre på en podkast eller scrolle på mobilen.

Fear of missing out

Også kalt Fomo. Man må hele tiden sjekke Instagram, Snapchat, Facebook eller nettaviser for å ikke gå glipp av viktig informasjon.

Pushvarsler

Sosiale medier gir deg varsler hele tiden, noe som gjør det vanskelig å la være å sjekke. Selskapene bak appene tjener på og er designet for å bli brukt så mye som mulig. Det er fort gjort å føle en trang til å ta opp mobilen og sjekke.

Vi må ta ansvar selv for å begrense bruken av mobilen, appene gjør det ikke for oss. Man kan få så mye igjen bare ved små endringer i hverdagen.

All ventingen i hverdagen trenger ikke å bare være venting man fyller med unødvendig scrolling eller distraksjon. Så vær bevisst på skjermtiden og løft heller blikket og legg merke til det som skjer rundt deg.

Og ja – det jeg gir råd om her, er lettere sagt enn gjort. Det ironiske er at jeg skrev denne teksten mens jeg satt på toget. Men sånn. Nå er jeg ferdig og skal snakke med de som sitter ved siden av meg.

