Hvilket tunnelalternativ?

Det er problematisk å sammenlikne et konkret dagalternativ med et vagt tunnelalternativ for Bybanen til Åsane.

Vil tunneltilhengere akseptere alle mulige løsninger, uavhengig av økonomi og andre konsekvenser? spør innsenderen.

Christer M.L. Bendixen Bergen

22. mai publiserte BT resultatene fra en undersøkelse som viste at det er flertall i Bergens befolkning for å putte Bybanen i en tunnel. Problemet med denne undersøkelsen er at den setter et veldig konkret alternativ (dagsløsningen) opp mot et ganske vagt alternativ (en eller annen tunnel som skal gå ett eller annet sted på ett eller annet tidspunkt) – og da må vi være forsiktige!

For det kan bli som med brexit i Storbritannia – det å bli i EU var konkret, og hadde tydelige kostnader. Kostnadene ved å forlate EU, derimot, og detaljene i hvordan det skulle skje, var mye mindre tydelige og fikk altfor lite oppmerksomhet.

I dag er briter flest misfornøyde med utfallet. For å si det mildt: Brexiten de ser ut til å ende opp med, ser ikke ut til å være en brexit som kunne fått flertall.

Noe liknende kan skje her også. Det er nemlig ikke slik at et flertall av bergenserne heller vil ha en hvilken tunnelløsning som helst. Faktum er at forrige gang det ble lagt et konkret tunnelalternativ på bordet, så ble det fort veldig tydelig at det ikke skulle få flertall.

En av motforestillingene så ut til å være at fagetaten hadde prioritert kollektivdekning for høyt og kulturvern for lavt.

Undersøkelsen sier ingenting om hva tunneltilhengerne for øvrig mener om dét. Hvis de måtte gjøre avveiningen selv, ville kanskje mange av dem faktisk ha gått for fagetaten sitt tunnelforslag?

Eller vil de kanskje la det fortsette å gå busser over Bryggen for å holde kollektivdekningen god i det området? Eller er de alle villige til å akseptere at kollektivdekningen blir dårligere?

En tunnelløsning vil også fort bli dyrere enn dagsløsningen. Vil alle de spurte akseptere dét, og alt det kan involvere av bompenger, eiendomsskatt, eller bare at hele greien blir skutt ned av staten eller fylket? Hvis det finnes en tunnelløsning som ikke er dyrere, vil alle de spurte akseptere ulempene som den har?

NRK publiserte resultatet av en annen undersøkelse, som bakte inn en slik prioritering – den spurte helt enkelt om bergenserne ville ha en omkamp om traseen, og det var det bare 40 prosent som ville, mens 50 prosent var tydelige på at da kunne banen heller bare gå over Bryggen! Det viser hvor mye slike detaljer har å si.

Jeg tror selv at det er slik at vi vil se enda færre tunneltilhengere, jo mer konkret tunnelforslaget blir, og jo tydeligere konsekvensene blir – men det er det ingen som egentlig vet.

Det eneste som er sikkert, er at den beste måten å unngå et resultat som ingen er fornøyde med, er at tunneltilhengerne samler seg om et alternativ som er så konkret som mulig – så bør fremtidige meningsmålinger stille dagsløsningen opp mot det å ha en omkamp for å få dét alternativet. Etter så mange år med krangling skulle det egentlig bare mangle.