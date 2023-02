Slik gir du rottene en stemme

Kjære rottefellesabotør.

Bruk demokratiet, lag et slags «Ja til byrottene»-parti, foreslår innsenderen.

Karl Morten Bårdsen Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.

Jeg er en av dem som spaserer gjennom Byparken på vei til jobb om morgenen, og som ser rottene pile mellom benkene og bosspannene på jakt etter frokost. Det er aldri noe vakkert syn. Synes jeg, da.

Du mener tydeligvis motsatt og vil gi rottene en stemme. Det er vel på tide siden sist rottene fikk gjennomslag av betydning i Bergen og Norge for øvrig, var i 1349.

Her er i hvert fall fremgangsmåtene dersom du ønsker å gi rottene en stemme på lovlig vis, uten å sabotere rottefeller:

Vår demokratisk styrte by har bestemt at rottebestanden skal ned. Men her finnes det muligheter, vet du. Det er null problem å stifte et politisk parti til støtte for rottene. Et slags «Ja til byrottene»-parti med logo som illustrerer to rottehaler i kryss. Dersom du vinner politisk makt, så kan du gi fritt leide for rottene.

Ville du ha stemt på «Ja til byrottene»? Ja Nei Det kommer an på hva de mener om Bybanen

Alternativet er at du lar rottene yngle hjemme hos deg selv. Det er veldig enkelt å ale opp rotter. En enkelt hunnrotte kan visstnok få opptil tolv rotteunger syv-åtte ganger i året. Rottene blir kjønnsmodne etter to måneder. Det kan dermed bli rimelig livlig hjemme hos deg allerede til sommeren. I så fall bør du håpe at rottene er takknemlige. Ikke noen god følelse å våkne på natten av at noe gnager på beinet ditt.

Det er altså bare å sette i gang med alternativene over, men i mellomtiden bør du la rottefellene stå i fred. Av hensyn til folkene.