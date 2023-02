Dette virker svært lite gjennomtenkt

Jeg øyner en gradvis rasering av et velfungerende samarbeid i fiskeriforvaltningen.

Innsenderen var forskningsdirektør på Havforskningsinstituttet (bildet). Han synes det er en dårlig idé å flytte ledelsen av fiskeri- og havbruksforvaltningen fra Bergen.

Åsmund Bjordal Fhv. forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet

Norge er i dag verdensledende innen bærekraftig fiskeri- og havbruksforvaltning. Eksportverdi og sysselsetting i sjømatnæringene setter stadig nye rekorder.

Fra en situasjon med nedfiskede bestander på 1980-tallet greide vi å snu utviklingen til gjenoppbygging av våre viktigste fiskebestander. Dette var i stor grad et resultat av et nært samarbeid og samvirke mellom Havforskningsinstituttet (rådgivende etat) og Fiskeridirektoratet (utøvende etat). I tillegg må det gis kreditt til fiskeripolitikere som viste klokskap og vilje til bærekraftig utvikling innen fiskeri og havbruk.

Som ansvarlig for Havforskningsinstituttets fiskerirådgiving fra 1993 til 2005, vet jeg at en viktig faktor for denne positive utviklingen var den nære lokaliseringen mellom rådgivende og utøvende etater, der forskere og byråkrater enkelt kunne ha dialog i en dynamisk forvaltningshverdag.

Åsmund Bjordal var ansvarlig for Havforskningsinstituttets fiskerirådgiving fra 1993 til 2005.

Nå rokker regjeringen ved dette grunnlaget for bærekraftig sjømatforvaltning. I dag er de viktigste avdelingene for ressurs- og havbruksforvaltning for begge etater nærlokalisert på Nordnes i Bergen.

Ved en lenge planlagt samlokalisering av etatene i tidsmessige lokaler på Dokken i Bergen, skulle dette samarbeidet styrkes ytterligere. Ved fremleggelsen av regjeringens statsbudsjett synes dette prosjektet å være skrinlagt – og fagre ord om hav og kyst flagrer av gårde i vinden fra øst.

Nær lokalisering mellom rådgivende og utøvende etater har vært viktig for gjenoppbygging av fiskearter, mener innsenderen. Bildet viser forskere på Havforskningsinstituttet.

På toppen av dette foregår det i disse dager en omorganisering i Fiskeridirektoratet der ledelsen av fiskeri- og havbruksforvaltningen skal flyttes fra Bergen til Tromsø og ansvaret for tilsyn og kontroll flyttes til Bodø. Her øynes det en gradvis rasering av et velfungerende etats-samarbeid som har lagt grunnlaget for en internasjonalt ledende havforvaltning og en positiv utvikling i Kyst-Norge.

Det er nedslående å konstatere at regjeringen nedprioriterer bærekraftig havforvaltning gjennom kutt i lenge planlagte investeringer samtidig lite gjennomtenkte distriktspolitiske påfunn.