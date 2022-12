I gode tider skrumpar kyrkja

Kva vil skje med demokrati og menneskerettar i eit ateistisk samfunn?

Etter BT-redaktør Jens Kihls vurdering er kristen tru på veg til å døy ut. Ser ein på besøkstalet i kyrkjene, kan det sjå ut som han har rett, skriv Jostein Kråkenes.

Jostein Kråkenes Lege dr. med.

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Takk til Jens Kihl for kommentarartikkel i BT 10. desember der han drøftar haldning til religion i det offentlege rom. Han tek til orde for at ateistar som no er blitt i fleirtal her til lands, bør vise storsinn og gje sin kristne veslebror ei mjuk landing. Etter hans vurdering er kristen tru på veg til å døy ut. Ser ein på besøkstalet i kyrkjene, kan det sjå ut som han har rett.

Eit samfunn med gode velferdsordningar, lik fordeling, høg tillit mellom menneske og lav kriminalitet (les: den norske velferdsstaten) er prototype på eit gudlaust samfunn. Når livet går på skjener, blir gud irrelevant. Ateismen har fått god draghjelp av den materialistiske kulturen her i Vesten. «De kan ikkje tena både Gud og Mammon», var det ein som sa. Mammon er førsteval når livet går på skjener, men når nauda set inn, er han ikkje å stole på.

Apple-gründer Steve Jobs sa det slik då livet hans ikkje lenger var til å redde: «No medan eg ligg i senga og ser tilbake på livet litt, innser eg at all anerkjenninga og rikdomen som eg var så stolt av, har bleikna og vorte meiningslaus når døden nærmar seg.»

Religionsundertrykkande statar har ikkje gått i bresjen for annleis tenkjande, skriv Jostein Kråkenes.

I gode tider skrumpar kyrkja, slik vi ser i vestlege land. Kyrkja ser ut til å trivast best under fattigdom, krig og forfølging. Til dømes er Iran no eit av dei landa i verda der kyrkja har størst vekst i forhold til folketalet. Også i andre totalitære statar er den i vekst.

Eit religionsfritt samfunn er noko av det Jens Kihl fryktar mest. Det gjer eg og, men kanskje ikkje av same grunn.

Religionsundertrykkjande statar som tidlegare Sovjetunionen, dagens Kina eller Nord-Korea har ikkje akkurat gått i bresjen for fridom for annleis tenkjande. Vil demokrati og menneskerettar bli haldne i hevd dersom ateismen gjennomsyrer samfunnet vårt? Eg er redd slike verdiar då ville få ei mjuk landing.

Er det plass for gudstru i eit moderne sekulært samfunn? Kristendomen tilbyr ikkje eit vitskapeleg vasstett gudsbevis, men ein «vasstett» historisk person. Han har overlevd i 2000 år og har mange læresveinar i alle kulturar verda over.

Hans ord til sine gjeld framleis: Elsk fiendane dykkar, velsign dei som forbannar dykk, gjer vel mot dei som hatar dykk, og be for dei som mishandlar og forfølgjer dykk. Reint konkret betyr det å elske menneske av alle kategoriar, uavhengig av etnisitet, religion, kjønn eller livsstil.

Å elske var for han meir enn toleranse, det var handling forbunde med ein kostnad. Menneske som stilte moralkrav til andre, vart refsa i harde ordelag. Om dei som vedkjenner seg hans namn, levde etter dette, hadde verda blitt ein betre stad.