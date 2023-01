Bergen er ikkje Bergen utan nynorsken

Nynorsk er bynorsk. Det forstod byborgarskapet i Bergen alt i 1868.

«Bergen er jenten, men også jenta. Bergen er jeg, men også eg», skriv leiaren i Noregs Mållag.

Peder Lofnes Hauge Leiar i Noregs Mållag

Krohn, Christie, Krüger, Grieg, Beyer, Friele med fleire skipa landets første mållag. Nynorsk er bynorsk. No tar bystyret arbeidet endå eit steg vidare i ein ny, heilskapleg språkplan med store ambisjonar for nynorsken i byen vår.

«Lat det merkast i meir enn i ordi, at me halda den arven istand.»

Mange hevdar å eige sanninga om kva som er ekte bergensk, og meiner tilsynelatande at bokmålet er det eine reine og rette byspråket. Eit slikt tankesett er ekskluderande, historielaust og provinsielt. Så liten er ikkje byen vår.

Bergen er jenten, men også jenta. Bergen er jeg, men også eg. Bergen er bergensere og bergensarar. Eit Bergen som ikkje toler at kollektivinformasjon på Bybanen eller skilta på Haukeland er på nynorsk, kan aldri lukkast som Vestlandets hovudstad. Då er det berre å pakke saman og somle seg med toget over fjellet.

At nynorsken stod sterkare som skulemål før, og at det er fleire som skriv bokmål enn nynorsk, er faktum. Men nettopp difor må det offentlege styrkje kåra for nynorsken, som det minst brukte av dei to norske skriftspråka.

Henrik Krohn skipa Vestmannalaget, Noregs første mållag, saman med fleire andre bergensarar i 1868.

Med den nye språklova som tok til å gjelde i fjor, er dette endåtil eit lovpålagt krav. Bystyret i Bergen forstod det for nokre år sidan då dei vedtok ein eigen nynorskplan. Frå førre til inneverande skuleår blei det fleire nynorskelevar i Bergen!

Denne planen blir no ein del av språkplanen «Ordet fangar», som mellom andre ting skal vise korleis det skal bli enklare å vere nynorskbrukar i Bergen og korleis bergensarane skal få møte meir nynorsk i våre altfor bokmålsdominerte og regntunge kvardagar.

Byrådedsleiar Rune Bakervik (Ap) har levert ein svært god plan til bystyret. Den er velskriven, har gode analysar, offensive mål og strategiar og mange konkrete tiltak. Andre språknøytrale kommunar som vil gje nynorsken meir plass, bør sjå til han og lære.

Byrådet viser at dei forstår at det er eit ujamt tilhøve mellom bokmål og nynorsk i byen vår, og at det er eit politisk ansvar å jamne ut dette. Slik kan ein vege opp for mindretalsulempene som nynorskbrukarane møter, i klasserommet, på arbeidsplassen, i møte med det offentlege og elles i samfunnet.

Likevel må bystyret skjerpe nynorsktiltaka litt, slik at dei står i stil med måla i planen: Pionersatsinga med nynorskklasse uavhengig av minstekrava i opplæringslova må vidareførast med full styrke, heilt til vi lukkast. Programvare og digitale verktøy som blir brukte i kommunen, må finnast på og forstå nynorsk. Alle skjema og sjølvbeteningsløysingar frå kommunen må vere på både bokmål og nynorsk.

Det bør vere eit uttalt mål om at færre elevar skal måtte byte hovudmål frå nynorsk til bokmål. Eg trur bystyrefleirtalet vil leggje til dette. «At, naar fedrarne sjaa att på jordi, dei kan kjenna sitt folk og sitt land.»

Med «Ordet fangar», fangar bordet. Då kviler det eit tungt ansvar på politisk og administrativ leiing i Bergen kommune for å setje heile organisasjonen i stand til å gjere politikk til praksis - på alle kontor og i alle klasserom.

Så vil sjølvsagt somme alltid klaga og kyta, men alle vi andre kan gle oss over at det skal bli meir nynorsk i Bergen i åra som kjem. Nynorsksatsinga i byen er berre så vidt i gang.