Dette bildet har passert så mange ledd hvor noen burde sagt stopp

Dette er garantert 17 råflinke menn. Men signaleffekten av bildet må tas på alvor.

Med dette bildet feiret oljeselskapet Aker BP en ny kontrakt med blant annet bergenske Odfjell Drilling. De burde ha tenkt seg bedre om, mener innsenderen.

Fredrik Fornes Markedsfører, journalist og foredragsholder

Onsdag ble det med brask og bram annonsert at tre oljeserviceselskaper signerer storkontrakter med Aker BP.

En viktig kontrakt for alle involverte – og en unik mulighet til virkelig å utnytte nyhetsverdien til ytterligere å styrke merkevaren.

Det virker dessverre som om vurderingsevnen forsvant i euforien. For da Aker BP annonserte avtalene i sine sosiale mediekanaler, fikk særlig et av bildene flere enn meg til å sette kaffen i halsen.

Fredrik Fornes kommenterte bildet til Aker BP på LinkedIn. Han synes han fikk et merkelig svar.

Én. To. Tre. Fire. Fem. Seks. Syv. Åtte. Ni. Ti. Elleve. Tolv. Tretten. Fjorten. Femten. Seksten. Sytten.

Sytten smilende menn i dress. Null kvinner. Ikke en eneste én.

Det får meg til å tenke: Kan det virkelig stemme at det utelukkende var menn som var involvert i disse kontraktene, og fortjente en plass på bildet?

Og hvis ja: Bør det ikke da ringe noen rimelig høylytte bjeller, sammen med spørsmål om hvorfor det er slik?

Noen (menn) vil garantert bruke kommentarfeltet under denne artikkelen til å fortelle meg hvor «woke» og «krenkorama» dette er. Fortelle hvor flinke disse 17 mennene er, som har jobbet seg opp til den posisjonen de har i dag.

Og de har helt rett. Dette er garantert 17 råflinke menn. Det er ingenting galt med mennene, eller hva de representerer. Det er signaleffekten Aker BP sender ut ved å ukritisk poste dette bildet, vi må ta på alvor.

Med totalt over 70.000 følgere på Facebook og LinkedIn, og som en sentral aktør i en bransje som har vært mannsdominert over tid, mener jeg Aker BP har et ansvar.

De har en reell påvirkningskraft. De bør vise at kvinner både blir inkludert, likestilt og satset på i samme grad som menn – også i oljen. Med dette bildet, og ingen andre enn fire mannlige CEO-er sitert i innlegget, gjør de det motsatte.

Én ting er signalene det sender ut til kvinner der ute som vurderer en karriere i bransjen. Som nok en gang får en vond påminnelse om hvor mannsdominerte toppstillingene er.

En annen er de interne signalene som sendes ut til alle de dyktige kvinnene som allerede jobber i selskapet. Hva tenker de når de ser dette?

Vi er kommet til 2023. Et samlebilde av 17 smilende, mannlige ledere, publisert av en stor bedrift, kan rett og slett ikke gli gjennom helt uten kritiske spørsmål.

Dette bildet har passert så mange ledd på veien hvor noen burde sagt stopp.

Da fotografen rigget opp kamera.

Da de 17 mennene stilte seg opp.

Da bildet ble etterbehandlet.

Da bildet ble videresendt til den som styrer sosiale medier.

Da bildet ble publisert på Facebook og LinkedIn, helt uten å adressere elefanten i rommet.

Da flere i kommentarfeltet begynte å adressere den nevnte elefanten for dem.

Jeg var selv blant sistnevnte. Jeg lurte oppriktig på hvilke vurderinger som var blitt gjort rundt signaleffekten. En mannlig ansatt i et av de involverte selskapene svarte meg følgende:

– Hvordan vet du hva disse personene identifiserer seg som? Jeg ser 17 profesjonelle mennesker som har jobbet hardt for å komme dit de er.

Vedkommendes argument er altså at en av de sytten på bildet kanskje identifiserer seg som kvinne eller ikke-binær, og at dette derfor er helt OK. For meg blir det å «bruke» transpersoner og ikke-kjønnede for å komme seg unna en viktig debatt.

Disse signerte kontrakt onsdag: Konsernsjef Robert Eifler i Noble Corporation (til v.), konsernsjef Jeff Miller i Halliburton, konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP og konsernsjef Kjetil Gjersdal i Odfjell Drilling.

Aker BP har verken svart meg eller noen av de andre som stiller kritiske spørsmål i kommentarfeltet. Men de har, fra sin offisielle LinkedIn-side, likt kommentaren fra den nevnte ansatte.

Det forteller meg at dette ikke var en blunder fra noen på markedsavdelingen – men et reelt holdningsproblem.

Det gjør meg trist – for dette bildet hjelper ingen. Ikke kvinner. Og heller ikke menn. Jeg skal selv bli hvit mann som pusher 50 en dag. Da håper jeg det kallenavnet, og stigmaet rundt det, er borte. Bilder som dette bidrar ikke til det. Tvert imot.

Jeg vet ikke hva Aker BP har gjort og gjør rundt likestilling og mangfold. Jeg vet bare hva dette bildet kommuniserer: «Vi vil gjerne ha likestilling. Bare ikke der beslutninger tas».

Gratulerer med storkontrakter, Aker BP. Dere er åpenbart flinke på det dere driver med, og det har jeg all respekt for. De neste fem årene er sikret.

Nå håper jeg dere har tenkt å bruke de årene på å jobbe med følgende: