Dere er på feil kurs, Pia, Vanessa og Synnøve

Løft blikket i stedet for huden.

Synnøve Skarbø, Pia Tjelta og Vanessa Rudjord skal åpne en skjønnhetsklinikk i Oslo i oktober. Det har utløst mye debatt de siste dagene.

Ingrid Langen Lege

Jeg skal snart hjem etter vakt på fødeavdelingen. Det er ikke alltid sånn, men på de siste vaktene tror jeg at teamets ordinære innsats har hindret at et barn eller en mor har mistet livet.

I natt jobbet mine gode jordmorkollegaer ekstra og dekket over at de var en for lite på vakt. I går drøftet forskerkollegiet innen kvinnehelse og en interessert helseminister hvordan vi kan løfte underprioriterte kvinnehelseområder som benskjørhet, kroniske underlivssmerter, spiseforstyrrelser og barseldepresjoner.

Ingrid Langen er overlege på Kvinneklinikken på Rikshospitalet.

I Sierra Leone, der jeg jobbet for noen år siden, står fortsatt kollegaer og mister mer enn 1 av 100 kvinner i svangerskap og fødsel, til tross for en umenneskelig arbeidsinnsats. Men selv mellom verdens mest og minst privilegerte er det et fellesskap blant oss som jobber med kvinnehelse, vi jobber mot en urettferdighet i prioritering av kvinners helse.

Så Pia, Vanessa og Synnøve, når dere tar i bruk kvinnehelsebegrepet, så må jeg skrive noe før ny døgnvakt i morgen.

Når dere vil surfe på en innbringende bølge av anti-aging, muskelbygging (?), fillers og laserteknologi (gi oss gjerne dokumentasjon av effekt), så er vi ikke i samme båt. Dere bekrefter og kapitaliserer på kroppsmisnøye. Dere har motsatt kurs av kvinnehelsefellesskapet.

PS: Det er ikke for sent å snu. Løft blikket i stedet for huden, og lån for eksempel deres middelaldrende flotte ansikter til Leger Uten Grensers TV-aksjon i oktober.

