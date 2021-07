Med fire minutters margin fra Bergen til Kirkenes

Opplev spenning på reisen, sies det. Det fikk min søster og jeg til gagns.

Den planlagte flyturen med SAS fra Bergen til Kirkenes ble mer hektisk og uforutsigbar enn Bjarne Hagland og hans søster, Solveig Saltvedt, hadde ønsket, men de rakk Hurtigruten med et nødskrik. Foto: Jonas Furuseth

Bjarne Hagland Nesttun

Vi, på til sammen 176 år, ville ta en ukes norgesferie, og valgte fly Bergen–Kirkenes og halv rundtur med Hurtigruten til Bergen. Vi sikret oss billetter til båtturen og flybilletter Bergen–Oslo–Kirkenes. SAS skulle fly oss, og billettene var svært billige for flydelen.

Reiseruten var skreddersydd: avreise Bergen 06.40, ankomst Oslo 07.30, videre avreise 08.55 og ankomst Kirkenes 11.00. Hurtigruteavgang 12.30.

Kvelden før avreise, cirka 21.50, sjekket jeg e-post, og der var det noe fra SAS. Flygingen neste morgen, Bergen–Oslo, var kansellert. Denne meldingen ble ikke varslet med sms eller på annen måte. SAS anbefalte oss i stedet å reise om ettermiddagen ti timer senere. Da stoppet det litt opp for 90-åringen.

Alle servicetelefoner var for lengst stengt for dagen. Omsider fant jeg ut at flygingen Oslo–Kirkenes skulle gå, så problemet var å komme seg til Oslo i god tid før kl. 09.00. Jeg søkte på nettet og fant at Norwegian fløy på samme tidspunkt.

Jeg kjøpte nye billetter, og vi kunne stille på Flesland 05.50. Min reisefelle hadde behov for innsjekket bagasje, men kunne ikke få den ekspedert til ny avgang med annet selskap. I Oslo ble det utsjekking, bagasjeventing og ankomst i avgangshallen med rimelig tid til ny innsjekking før avgang.

Vi hadde billett hvor både flygingen Bergen–Oslo og Oslo–Kirkenes sto angitt, så vi måtte bruke innsjekkingsskranke. Køen var lang og tempoet lavt, og klokken gikk og spenningen steg. Da vi kom frem til skranken, var det ikke lenge igjen til avgang.

Vi leverte billett og fikk vite av vi var strøket på passasjerlisten til Kirkenes. Betjenten kunne ikke få oss inn igjen på listen, vi måtte «fly» over til en SAS serviceluke på andre siden av avgangshallen. Der var det kø og kølappordning.

Vi gikk forbi køen og sa at vi måtte komme til med en gang. «Alle her har det travelt, så trekk lapp», var svaret. Vi ventet ett minutt, og da var én kunde ferdig. Da brøt vi alle regler og forlangte å komme til. Da fikk vi god hjelp, og nådde gaten idet passasjerene gikk om bord.

Hittil hadde vi hatt en begivenhetsrik tur, og en ekstra liten kick kunne vi fått da kapteinen meldte at vi måtte vente litt på avgang fordi teknikerne var ikke ferdig med å fikse noe på flyet.

Vi ankom Kirkenes omtrent i rute. Fra tidligere tur «visste» jeg at det var buss fra flyplass til hurtigrutekai. Men den var nå innstilt pga. korona. Drosjene ved avgangen var allerede bestilt, men heldigvis fikk vi byttet bil med en som ikke hadde så knapp tid, og vi nådde Hurtigruten med fire minutters margin. Det blir spennende lite i forhold til 5 timer 45 minutter underveis.

Til ettertanke vil jeg at jeg synes det er ille at ikke flyselskapet ikke gjør noe for å sikre at melding er mottatt, særlig når det er mindre enn ett døgn til avgang. Det var helt tilfeldig at jeg oppdaget meldingen om kansellering. Det var like før vi hadde stått på Flesland kl. 06.10 uten å komme videre.

Da vi kom til Gardermoen, var vi fjernet fra en flyging som eksplisitt var bekreftet på våre billetter. Dette var gjort uten at vi reisende var informert. Skrankepersonalet for innsjekking kunne ikke få oss inn igjen, selv om flyet ikke var fullbooket. Den funksjonen måtte fortas på et eget servicekontor. Jeg synes det er greit å fortelle eventuelle fremtidige reisende med SAS om hvordan dette (ikke) fungerte for oss.

Det hører med til historien at vi hadde en særdeles fin tur med MS «Polarlys» tilbake til Bergen. Tynnslitte nerver ble leget.

John Eckhoff, pressesjef i SAS, svarer:

Det er beklagelig at enkelte avganger blir kansellert. Vi forsøker å varsle så tidlig som mulig pr. sms og e-post, slik at vi kan bistå våre kunder dersom det nye reiseforslaget ikke passer. Derfor er det viktig at kontaktinformasjonen du som kunde oppgir til flyselskapet, er korrekt.

I det tilfellet vi snakker om her, ble det sendt ut et varsel fra SAS på sms og e-post cirka kl. 13 dagen før. Ettersom vi hadde fått oppgitt feil telefonnummer, førte det beklageligvis til at kunden oppdaget endringen sent. Jeg er glad det ordnet seg likevel, og at det ble en fin tur.