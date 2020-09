Slutten på Arktis slik vi kjenner det

Jeg var fastfrosset i isødet i tre måneder.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

I ett år lot den fastfrossede, tyske isbryteren «Polarstern» seg drive med isen i Polhavet. Forskingsskipet ble fort et hjem, skriver Morven Muilwijk. Foto: Lianna Nixon / AWI

Debattinnlegg

Morven Muilwijk

Jeg er nettopp kommet tilbake etter mer enn tre måneder i Polhavet i en fastfrosset båt. Sammen med om lag 60 andre forskere fra 14 nasjoner, deltok jeg i Mosaic, som er regnet som historiens største polare forskningsekspedisjon.

Jeg har vært øyenvitne til det som blir en ny normal i Arktis: Havisen som dekker store deler av polhavet, er tynnere enn noen gang, og isutbredelsen i september er på det nest laveste nivået som noen gang er målt.

Forskningen er utvetydig: Om få tiår vil sommerisen i Arktis trolig være helt borte.

I verdens nordligste laboratorium, midt i episenteret for de globale klimaendringene, har vi studert ulike komponenter for klima og økosystem. Forskningen foregikk i og rundt den tyske isbryteren «Polarstern». Høsten 2019 stoppet den motorene og lot seg fryse fast i isen nær Sibir, for deretter å drive med isen i ett år på tvers av Polhavet.

På havisen rundt skipet etablerte vi en flytende forskningslandsby, der vi studerte alt fra fysikken i havet og bevegelsen i isen, til kjemien i luften og alt som lever og gror.

Les også Vi held på med eit gigantisk eksperiment vi ikkje veit utfallet av

Å tilbringe en hel sommer i det ville isødet var utrolig vakkert. Ikke andre mennesker på mange tusen kilometer.

Det kan høres lenge ut å være frosset fast i en båt i flere måneder, men tiden gikk veldig fort. Hver dag jobbet vi ute på isen, men kom alltid inn til varme måltider og tørre sokker. Skipet ble fort et hjem.

Det var ikke mye privatliv om bord. Vi delte lugarer og bodde tett på hverandre. Innimellom hygget vi oss med brettspill, filmkvelder og sauna for å tine opp frosne tær. Vi ble godt kjent, med andre ord.

I dette ugjestmilde området må man virkelig jobbe sammen for å lykkes. Heldigvis hadde alle om bord ett felles mål: Å forstå endringene som skjer i Arktis, skriver Morven Muilwijk. Foto: Lianna Nixon / AWI

Ordet samarbeid fikk en helt ny betydning for meg. I dette ugjestmilde området må man virkelig jobbe sammen for å lykkes. Heldigvis hadde hele «familien» om bord ett felles mål: Å forstå endringene som skjer i Arktis.

Arktis er dessverre ingen siste oase i verden som er upåvirket av menneskelig aktivitet. Polhavet endres raskere enn noen andre steder på kloden.

I Arktis har den gjennomsnittlige temperaturstigningen vært nær dobbelt så høy som på resten av kloden. Temperaturene har klatret nesten en grad bare det siste tiåret. Med dagens hastighet for klimagassutslipp, er Arktis på vei til å bli fire grader varmere i snitt årlig, og syv grader varmere om høsten ved midten av dette århundret.

I et område der økosystemene befinner seg rett over eller rett under frysepunktet, betyr det store endringer for organismene som lever der.

Hver sommer smelter store deler av det arktiske isdekket. Arealet som dekkes av is, endres fra om lag fjorten millioner kvadratkilometer i mars til om lag fem millioner i september. Denne sesongvariasjonen er helt vanlig, men de siste tiårene har det totale isarealet gått dramatisk ned.

Forrige uke ble det klart at årets minimum ble nådd 15. september, og sommerisdekket var på sitt nest laveste siden satellittmålingene begynte i 1979.

Les også Han bodde fire måneder på et isflak i Arktis og møtte 31 isbjørner. Men det var noe annet som skremte ham mer.

Tap av havis er dessverre ikke den eneste endringen vi ser i Arktis. Klimaendringene fører til drastiske istap på land, akselererende tining av permafrost, økende antall skogbranner og tidligere start på vårsesongen.

Vi pleier å si: «What happens in the Arctic, doesn’t stay in the Arctic.»

Det som skjer i Arktis, er ikke bare viktig for isbjørnen eller torsken som bor her, men får globale konsekvenser.

Havisen reflekterer det meste av solstrålingen, mens det mørke havet absorberer det meste av den. Når havets beskyttende lokk smelter, fører mer sollys i vannet til mer oppvarming, noe som fører til enda større istap. Med andre ord har isen en kjølende effekt på vårt globale klima, og uten vil den globale oppvarmingen aksellerere.

Tap av havis og arktisk oppvarming kan også føre til mer ekstremvær på lavere breddegrader, som for eksempel hetebølger, tørke, flom eller kuldebølger om vinteren.

Å tilbringe en hel sommer i det ville isødet var utrolig vakkert. Ikke andre mennesker på mange tusener kilometer, skriver stipendiat Morven Muilwijk, som har tilbrakt tre sommermåneder i Arktis. Foto: Lianna Nixon / AWI

Dessverre er alt dette som jeg skriver, ikke nytt. Forskere har visst dette lenge og ropt høyt i mange år. Så hvorfor fryse fast et stort forskningsskip i et helt år, og bruke masse ressurser og penger på flere målinger? Burde vi ikke heller bruke ressursene på politisk handling?

Vi vet godt at Arktis er episenteret for klimaendringer. Samtidig er det der vi har færrest observasjoner. Vi mangler mye data fra det sentrale Polhavet og har særlig få observasjoner på vinterstid.

MOSAIC-ekspedisjonen er unik fordi vi for første gang kan studere en hel årssyklus. Dataene som samles inn, skal brukes av forskere fra mange land for å lage bedre prognoser for klimaet på kloden. Dagens modeller har ikke klart å fremskrive de raske endringene i Arktis, selv om de har vist trender i oppvarmingen.

Den nye normalen i Arktis er skremmende. Dersom trenden fortsetter, vil det få katastrofale følger. En felles innsats og politisk handling for å minske utslipp, vil ha direkte innvirkning på isen i Arktis.

Nyere forskning viser at vi må kutte kraftig i klimagassutslippene, hvis vi vil redde noe av sommerisen og de skjøre økosystemene der.

Naturen utenfor «Polarstern» virket så uberørt. Men våre målinger viste for eksempel tydelige spor av klorfluorkarbon og radioaktive materialer.

Vi fant også mikroplast i isen langt inn i Polhavet.

Les mer på:

https://blogg.forskning.no/blogg-innefrosset-i-polhavet

https://mosaic-expedition.org/