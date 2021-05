Når smitten sprer seg?

Jan-Arle Sletten så folkelivet i Bergen sentrum på 17. mai og skrev et dikt om sine bekymringer. Foto: Paul S. Amundsen

Jan-Arle Sletten Åsane

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Pandemien blomstrer i Bergen

og verre skal det bli.

På biltur inn til sentrum,

vi så et tivoli.

Der burde det vært fullt utav

koronapoliti.

For tivoliets gjester drev

med smitteindustri.

Ja, gjestene sto tett i tett,

en meter var’ke lett.

Og pol’ti hadde ingen sett,

kontrollen, den var slett.

I dagene som kommer nå,

hva kan vi vente skjer?

At folket her i Bergen by,

koronasmitten sprer?

Så spørs det da hvor mange som

i karantene må.

Og hvem det er som denne gang,

all skyld for det vil få.

Diktet ble først publisert på Facebook.