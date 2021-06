Med olje og gass inn i framtida

Skal vi løyse klimautfordringane, må vi kutte utsleppa, men ikkje utviklinga.

Det vil framleis vere behov for olje og gass i 2050, til dømes frå Johan Sverdrup-feltet, sjølv om verda skal nå målet om nullutslepp, skriv innsendarane. Foto: Ints Kalnins / Reuters / NTB

Elias Eide Stortingskandidat (H), Sogn og Fjordane

Liv Kari Eskeland Stortingsrepresentant (H), Hordaland

Greenpeace Norge skriv onsdag 26. mai om korleis Høgre stiller seg til den mykje diskuterte rapporten til det internasjonale energibyrået (IEA) som kom førre veke. Dette skremmebiletet kan ikkje få stå uimotsagt.

Rapporten er eit vegkart som viser korleis energibruken må leggast om for å nå målet om netto-nullutslepp i 2050. Det er liten tvil om at verda må gjennom ei enorm omstilling frå kol, olje og gass til fornybar energi. Arbeidet med dette har Noreg slutta seg fullt og heilt til med Høgre bak rattet.

For å nå målet om nullutslepp må ein ha ei rekke målretta tiltak innanfor kraftforsyning, transport og industri. Her skjer utviklinga heldigvis raskt ettersom målretta tiltak kring avgifter og tilskot frå regjeringa, gjer at det lønner seg å velje fornybart.

Elias Eide og Liv Kari Eskeland Foto: Høgre / Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Sjølv om Greenpeace lèt vere å nemne det, peikar rapporten på at det framleis vil vere behov for olje og gass i 2050. Her vil oljeprisen og marknaden avgjere kven som er konkurransedyktig i ei slik framtid. Norsk sokkel kan i eit slikt bilete vere konkurransedyktig også i tiåra framover med låge utslepp frå produksjonen.

Vi er ein liten oljeprodusent i ei stor verd, og for oss vil det vere eit viktig bidrag å kutte utsleppa frå produksjonen så mykje vi kan. Resten er det opp til marknaden og utviklinga å bestemme.

I ei global omstilling er det viktig at Noreg bidreg. Og med prosjekt innanfor for grøn skipsfart, hydrogen og karbonfangst og lagring ligg Noreg no i front. Dei gamle, tradisjonelle oljeselskapa får stadig fleire bein å stå på og er no energiselskap med store vyar.

Stenger vi oljekrana, mistar ikkje berre 200.000 menneske jobben over natta, men vi mister også kompetanse som vil vere avgjerande for vidare framdrifta i omstilling av samfunnet.

Det er ikkje aktuelt verken å avlyse pågåande eller framtidige konsesjonsrundar. Men vi kjem til å halde fram med å stille krav og bruke økonomiske verkemiddel som sørgjer for at norsk olje og gass utvinnes effektivt, og med låge utslepp, så lenge marknaden er der. Dette skal vi gjere samstundes som vi har full gass inn i fornybarsamfunnet.

Skal vi løyse klimautfordringane, må vi kutte utsleppa, men ikkje utviklinga. Det burde Greenpeace forstå.