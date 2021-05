Vi er flere syklister enn du tror, Trym!

Å bruke skattepenger til bedre sykkelvei gjennom sentrum, er et fantastisk tiltak.

Vi er en svært mangfoldig gruppe syklister i Bergen, skriver Anna Lena Jammer. Foto: Privat

Anna Lena Jammer Styremedlem Syklistenes landsforening Bergen og omegn

Det er feil å gi eget areal til syklistene i Bergen sentrum, skriver Trym Aafløy og kameratene hans i Bergens Tidende 20.mai og sikter til den midlertidige sykkeltraseen gjennom sentrum.

Jeg hadde nok ønsket meg mer pågangsmot og tydeligere grep fra byrådet for å få aktive trafikanter på hjul over Torget og Bryggen, men det er bra at første steget nå er gjort mot målet om en gjennomgående sykkelvei gjennom sentrum.

Vi er mange syklister i Bergen og vi er en svært mangfoldig gruppe i alle aldre. Vi er både jobbsyklister, studenter, eldre som har syklet i Bergen i mange tiår, noen som sykler rundt på en bysykkel i ny og ne, det er folk som bruker elsykkel eller lastesykkel for å få familielogistikken til å fungere og barn og ungdommer på vei til trening eller kulturskolen.

Dette er foreslått straksløsning for sykkel på strekningen Christies gate – Bradbenken. Foto: Miljøløftet

Å lage en sammenhengende sykkelvei gjennom sentrum handler derfor om det motsatte av å tilrettelegge for «en begrenset, men meget kravstor gruppe innbyggere». Gode løsninger for syklende i sentrum vil komme veldig mange til gode ved å skape muligheten til å ferdes trygt på sykkel eller til fots.

Det handler om å gjøre det attraktivt å bruke sykkel som transportmiddel i hverdagen. Det handler om å gjøre det mer trivelig å være eller bo her. Det handler om å gi en stor gruppe av innbyggere muligheten til å bruke sykkel i hverdagen. Det er tross alt i overkant av 120.000 innbyggere eller cirka 40 prosent av befolkningen som bor i bydelene Bergenhus, Årstad og Laksevåg.

Men kanskje aller viktigst handler om å gi barna våre som ikke har muligheten til å velge mellom bil eller sykkel, muligheten til å bevege seg fritt og selvstendig i byen vår.

Jeg er enig i at det er en dårlig løsning å stue syklistene sammen med de gående over Vågsallmenningen og sende dem over brostein forbi torgbodene. En bedre løsning ville være å ta areal fra de meget plasskrevende flerfelts bilveiene i sentrum.

Å bruke skattepenger på å skape god og trygg flyt for syklister, mener jeg er et fantastisk tiltak og vil gjøre mange flere glade enn Trym Aafløy & co. vil ha det til.