Skuggar over det norske flagget

Stortingspolitikarane vurderer no å redusere verdien av vårt eige nasjonalsymbol.

I dag er berre det norske og det samiske flagget tillatne utanfor offentlege bygg i Noreg – med få unntak. Denne regelen kan verte endra på Stortinget tysdag, noko som opnar for regnbogeflagget til høgre på biletet. Illustrasjon: Shutterstock / NTB

Erlend Krumsvik 1. kandidat for Partiet De Kristne i Møre og Romsdal

Vi har igjen feira 17. mai – nasjonaldagen vår og stoltheita vår. Gratulerer så mykje til dykk alle!

Tenk at vi i år igjen kan feire dette i eit fritt og trygt samfunn. I 200 år har det norske flagget vore symbolet vårt og samlingspunkt og har representert identiteten vår som nasjon. Dette flagget har halde oppe nasjonen når den har vore i krise, og flagget blir brukt når vi skal feire og markere. Vi har lært oss å behandle flagget vårt med ære og respekt.

Også vi, når det blir krevet, for dets fred slår leir.

Stortinget skal snart handsama endringar i flagglova. Her flaggast det under Regnbogedagane i Bergen i 2018. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Den 25. mai skal Stortinget på nytt (!) sakshandsama forslag til endring i lov om flagging på kommunanes offentlige bygningar. Skuggen over det norske flagget er kasta av våre eigne stortingsrepresentantar. Dei som skal vere våre fremste representantar av nasjonen vår, vurderer no å redusere verdien av vårt eige nasjonalsymbol.

I dag er reglane slik at det ikkje er lov å flagge med andre flagg enn det norske og det samiske på offentlege bygningar. Unntaket er om det blir gjennomført eit arrangement i bygget eller på tilhøyrande grunn. Dette er ein god regel, for det er det offentlege som representerer nasjonen vår.

PDK-politikar Erlend Krumsvik ynskjer ikkje regnbogeflagg på offentlege bygningar, som her på Volda rådhus på 17. mai i år. Foto: Privat

Det er no pressgrupper som står bak regnbogeflagget som ynskjer at dette skal flagge på offentlege flaggstenger. Dei ynskjer i praksis å ta plassen til det norske flagget, og ber samstundes om at det offentlege Noreg skal representere dei og saka deira.

Eg spør ganske enkelt: Vil vi at offentlege bygningar og organ skal representere LHBT-organisasjonar? – eller nokon annan organisasjon? Ynskjer vi vidare å ha stortingsrepresentantar som vil redusere verdien av eige flagg?

